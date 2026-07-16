¿Qué partidos integran el Congreso del gobierno Abelardo De la Espriella? Así quedó conformado

El Consejo Nacional Electoral, CNE, oficializó la elección de los congresistas que integrarán el Senado de la República para el periodo 2026-2030, tras culminar el escrutinio y resolver las reclamaciones.

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A través de este acto, se confirmó la elección democrática de 102 senadores a través de 19′478.739 votos contabilizados a través de escrutinio. A ellos se suma el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien recibió la curul de oposición al obtener el segundo lugar en las elecciones.

También quedaron definidos los 183 representantes a la Cámara electos por cada uno de los departamentos, el Distrito Capital y demás comunidades y circunscripciones que integrarán la corporación a partir del próximo 20 de julio de 2026.

Estos congresistas serán los encargados de protagonizar la puja en el legislativo entre los partidos que fungirán como oposición al gobierno de Abelardo De la Espriella y aquellos que tendrán el papel de coalición oficialista.

¿Qué partidos integrarán el Senado 2026-2030?

Las curules en el Senado electo para el periodo legislativo 2026-2030 quedaron distribuidas así:

Pacto Histórico (25)

Centro Democrático (17)

Partido Liberal (13)

Coalición Alianza por Colombia: Verde + En Marcha + Demócrata + ASI + Colombia Renaciente (11)

Partido Conservador (10)

Partido de la U (8)

Coalición Cambio Radical + ALMA (7)

Coalición Ahora Colombia: MIRA + Nuevo Liberalismo + Dignidad y Compromiso (5)

Movimiento Salvación Nacional (4)

Circunscripción especial indígena:

Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS (1)

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO (1)

De esta manera están en juego las movidas políticas desde ahora para que tanto el gobierno como la oposición convenzan a los senadores de corrientes independientes o indecisos de sumarse a sus respectivos bloques.

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En cuanto al oficialismo, ya partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional (partido que avaló la candidatura) han declarado su respaldo al gobierno electo de Abelardo De la Espriella. También se esperan apoyos por parte del Conservador, de la U y MIRA.

¿Cómo quedó conformada la Cámara de Representantes 2026-2030?

En cuanto a la Cámara de Representantes, serán 183 curules las que ocuparán los nuevos congresistas, distribuidas de la siguiente manera:

161 curules departamentales y de Bogotá.

16 curules para la Circunscripción Especial para la Paz destinadas a víctimas del conflicto.

2 curules para comunidades afro.

1 curul para la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1 curul para la circunscripción especial indígena.

1 curul para los colombianos en el exterior.

1 curul para la oposición que ocupa la fórmula vicepresidencial del candidato que quedó en segundo lugar.

Así las cosas, los representantes a la Cámara electos 2026-2030 son los siguientes:

Amazonas

Mónica Karina Bocanegra Pantoja - Partido Liberal

Orlando Rayo Acosta - La Voz del Amazonas

Antioquia

Camilo Andrés Gómez Mosquera - Partido Liberal

Diver Ney Franco Tejada - Partido Liberal

Jaime Alonso Cano Martínez - Partido Conservador

Luis Miguel López Aristizábal - Partido Conservador

Andrés Felipe Guerra Hoyos - Centro Democrático

José Gregorio Orjuela Pérez - Centro Democrático

Melissa Orrego Eusse - Centro Democrático

Óscar Darío Pérez Pineda - Centro Democrático

Ana Ligia Mora Martínez - Centro Democrático

Juan David Zuluaga - Centro Democrático

Jhon Jairo Berrío López - Centro Democrático

Luis Guillermo Patiño - Creemos

Simón Molina Gómez - Creemos

Nataly Vélez Lopera - Cambio Radical

Hernán Muriel Pérez - Pacto Histórico

Luz Verónica Estrada Holguín - Pacto Histórico

Alejandro Toro Ramírez - Pacto Histórico

Arauca

Germán Rogelio Rozo - Partido Liberal

Manuel Alexánder Pérez Rueda - Centro Democrático

Atlántico

Jezmi Lizeth Barraza - Partido Liberal

César Antonio Barrera - Partido Liberal

Estefanel Gutiérrez Pérez - Cambio Radical

Welfran Junior Mendoza - Cambio Radical

Samir Eduardo Radi - Cambio Radical

Jaime Arturo Santamaría Acosta - Pacto Histórico

Andrea Camila Vargas De La Hoz - Pacto Histórico

Bogotá

Bleidy Del Carmen Pérez - Partido Liberal

Catherine Juvinao - Alianza Verde

Mauricio Andrés Toro - Alianza Verde

Daniel Felipe Briceño - Centro Democrático

José Jaime Uscátegui - Centro Democrático

David Gerardo Cote - Centro Democrático

Nelly Patricia Mosquera - Centro Democrático

Jesús Salim Lorduy - Centro Democrático

Luz Marina Gordillo - Centro Democrático

Carol Stefanny Borda - Salvación Nacional

María Fernanda Carrascal - Pacto Histórico

Laura Daniela Beltrán Palomares - Pacto Histórico

María Del Mar Pizarro - Pacto Histórico

Daniel Mauricio Monroy - Pacto Histórico

Heráclito Landinez - Pacto Histórico

Claudia Teresa Romero Nader - Pacto Histórico

Jairo León Vargas - Pacto Histórico

Gabriel Becerra Yáñez - Pacto Histórico

Bolívar

Yolanda Wong Baldiris - Partido Liberal

María Camila Salas - Partido Conservador

Juliana Aray Franco - Partido Conservador

Andrés Guillermo Montes Celedón - Partido Conservador

José Ricardo Ardila - Centro Democrático

Amaury Julio Pérez - Pacto Histórico

Boyacá

Héctor David Chaparro Chaparro - Partido Liberal

Yamit Noé Hurtado Neira - Alianza Verde

Jaime Raúl Salamanca - Alianza Verde

Eduar Alexis Triana Rincón - Centro Democrático

José Luis Bohórquez - Pacto Histórico

Íngrid Marlen Sogamoso - Partido Conservador

Caldas

José Octavio Cardona - Partido Liberal

Juan Manuel Londoño - Partido Conservador

Manuel Orlando Correa Bedoya - ASI

Mateo Hidalgo Montoya - Centro Democrático

Santiago Osorio Marín - Pacto Histórico

Caquetá

Leonardo Ramón Ramírez - Cambio Radical

Juan Pablo Duque González - Nuevo Liberalismo

Casanare

Arledy Alvarado Patiño - Centro Democrático

Diego Fernando García Alfonso - Alianza Verde

Cauca

Édgar Gómez Castillo - Partido Liberal

Jorge Hernán Bastidas - Pacto Histórico

Luz Miryan Moncayo - Pacto Histórico

Víctor Andrés Armero - Alianza Verde

Cesar

Mello Castro González - Partido Liberal

Alfredo Ape Cuello Baute - Partido Conservador

Carlos Gumercindo De La Peña - Partido De La U

Alexandra Pineda Ortiz - Pacto Histórico

Córdoba

Nicolás Antonio Barguil - Partido Conservador

José Luis Abdala Olivera - Cambio Radical

Juan David Rangel Yanez - MIRA

Martha Isabel Ruiz Solera - MIRA

Luis Fernando Ballesteros - Pacto Histórico

Chocó

Omar Francisco Vidal - Partido Liberal

Astrid Sánchez Montes de Oca - Partido de La U

Cundinamarca

Heiner de Jesús Gaitán - Pacto Histórico

Natalia Moreno Puin - Pacto Histórico

Yeisson Gerardo Sua - Pacto Histórico

Julio Roberto Salazar - Partido Conservador

Daniel Bernal - Partido Demócrata

Alexander Prieto - Partido Liberal

Hilda Gutiérrez - Centro Democrático

Guainía

Carlos Alberto Cuenca Chaux - Cambio Radical

Jhonn Alexánder Molina - Partido de la U

Guaviare

Alexánder Harley Bermúdez Lasso - Partido Liberal

Jorge Alexánder Quevedo - Partido Conservador Colombiano

Huila

Flora Perdomo Andrade - Partido Liberal

Lucy Mireya Bravo Obando - Partido Liberal

Julio César Triana - Cambio Radical

Lourdes Paola Mateus - Pacto Histórico

La Guajira

Juan Loreto Gómez - Partido Conservador

Jorge Armando Figueroa - Partido de la U

Magdalena

Kelyn Johana González Duarte - Partido Liberal

Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa - Partido Conservador

Chadan Francisco Rosado - Centro Democrático

Elizabeth Sabina Molina - Partido Demócrata Colombiano

José Felipe Hernández - Pacto Histórico

Meta

Milton Virgilio Carreño Sánchez - Partido de la U

Daruin Castellanos Romero - Centro Democrático

María del Carmen Mayusa - Pacto Histórico

Nariño

Carlos Alberto Pantoja - Partido Conservador

Erick Adrián Velasco - Pacto Histórico

Rosita Rosaurina Guevara - Pacto Histórico

Christian Hosep Palacios - Pacto Histórico

Alejandra Gabriela Abasolo - Alianza Verde

Norte de Santander

Luis Ariel Francisco Rodríguez - Partido Liberal

José Luis Duarte Contreras - Partido Conservador

Eimy Julieth Suárez - Cambio Radical

Diana Carolina Riveros - Partido de la U

Juan Felipe Corzo - Centro Democrático

Putumayo

Miguel Ángel Rubio - Pacto Histórico

Diego Fernando Zambrano, Coalición Putumayo También es Colombia

Quindío

John Édgar Pérez Rojas - Cambio Radical

Jesús Armando Bedoya - Partido Conservador

Miguel Ángel Grisales - Pacto Histórico

Risaralda

José Fredy Arias Herrera - Partido Liberal

José Durgues Espinosa Martínez - Centro Democrático

Franyela Bermúdez Serna - Partido de la U

Fernando Arias Cardona - Pacto Histórico

San Andrés Y Providencia

Jorge Méndez Hernández - Cambio Radical

Santander

Mario José Carvajal Jaimes - Partido Liberal

Guillermo León Blanco Valencia - Partido Conservador

Diego Fran Ariza Pérez - Partido de la U

Jonathan Eduardo Pineda - Centro Democrático

Miguel Ángel Pinto Rueda - Centro Democrático

Camilo Alfonso Torres - Pacto Histórico

Yolanda Silva Romero - Pacto Histórico

Sucre

Pedro Antonio Paternina - Partido Liberal

Milene Jarava Díaz - Partido de la U

Alejandro De La Ossa Lacayo - La Fuerza

Tolima

Guillermo Ignacio Alvira - Partido Conservador

Delcy Esperanza Isaza - Partido Conservador

José Alejandro Martínez - Partido Conservador

Carlos Edward Osorio - Centro Democrático

Marco Emilio Hincapié - Pacto Histórico

Renso Alexánder García - Pacto Histórico

Valle del Cauca

Víctor Manuel Salcedo - Partido de la U

Luis Alfonso Chávez - Partido de la U

Santiago Castro Gómez - Centro Democrático

Jaime Ignacio Arizabaleta - Centro Democrático

Juan Pablo Rojas - Nuevo Liberalismo

Hernando González - Cambio Radical

David Pinilla Calero - Partido Liberal

Alfredo Mondragón - Pacto Histórico

Ana Leidy Erazo Ruiz - Pacto Histórico

Jorge Augusto Palacio - Pacto Histórico

Laura Isabel Vera Zapata - Pacto Histórico

Carlos Eduardo Arizabaleta - Pacto Histórico

Paola Andrea Quiñones D´Haro - Pacto Histórico

Vaupés

Óscar Fabián Espinosa - ASI

Camilo Esteban Ávila Morales - Partido de la U

Luis Carlos Álvarez Morales - Partido Liberal

Juan David Londoño - Partido de la U

Curules de paz

Esneyder Gómez Salamanca

Karen Astrith Manrique

Javier Eduardo López

Tatiana Judith Gaona

Nixon Perdomo Juragaro

James Mosquera

Alejandro Castillo Gaitán

Luis Ramiro Ricardo Buelvas

Edison Rodríguez Canchimbo

Arnulfo Mina Garcés

Jhon Fredi Valencia

Jorge Rodrigo Tovar Vélez

Juan Carlos Vargas Soler

Laura Vanessa Díaz

María Janeth Sabogal

Karen Juliana López

Curules afro

Oscar Benavides - Partido Libres

Anyela Viviana Guanga - Partido Libres

Curul indígena

Carlos Mario Calvo - Movimiento Unidad en Minga por Colombia

Curul raizal

Elizabeth Jay-Pang Díaz - Partido Liberal

Colombianos en el exterior

Alejandro Murcia - Centro Democrático

Oposición

Aída Quilcué

Para el próximo periodo, el Pacto Histórico tendrá la bancada más grande con 42 representantes, seguido del Centro Democrático con 30 y el Liberal con 26.