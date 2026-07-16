¿Qué partidos integran el Congreso del gobierno Abelardo De la Espriella? Así quedó conformado
El CNE confirmó la conformación del Senado para el periodo 2026-2030 y el partido Pacto Histórico quedó con la mayor cantidad de curules.
El Consejo Nacional Electoral, CNE, oficializó la elección de los congresistas que integrarán el Senado de la República para el periodo 2026-2030, tras culminar el escrutinio y resolver las reclamaciones.
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A través de este acto, se confirmó la elección democrática de 102 senadores a través de 19′478.739 votos contabilizados a través de escrutinio. A ellos se suma el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien recibió la curul de oposición al obtener el segundo lugar en las elecciones.
También quedaron definidos los 183 representantes a la Cámara electos por cada uno de los departamentos, el Distrito Capital y demás comunidades y circunscripciones que integrarán la corporación a partir del próximo 20 de julio de 2026.
Estos congresistas serán los encargados de protagonizar la puja en el legislativo entre los partidos que fungirán como oposición al gobierno de Abelardo De la Espriella y aquellos que tendrán el papel de coalición oficialista.
¿Qué partidos integrarán el Senado 2026-2030?
Las curules en el Senado electo para el periodo legislativo 2026-2030 quedaron distribuidas así:
- Pacto Histórico (25)
- Centro Democrático (17)
- Partido Liberal (13)
- Coalición Alianza por Colombia: Verde + En Marcha + Demócrata + ASI + Colombia Renaciente (11)
- Partido Conservador (10)
- Partido de la U (8)
- Coalición Cambio Radical + ALMA (7)
- Coalición Ahora Colombia: MIRA + Nuevo Liberalismo + Dignidad y Compromiso (5)
- Movimiento Salvación Nacional (4)
Circunscripción especial indígena:
- Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS (1)
- Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO (1)
De esta manera están en juego las movidas políticas desde ahora para que tanto el gobierno como la oposición convenzan a los senadores de corrientes independientes o indecisos de sumarse a sus respectivos bloques.
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En cuanto al oficialismo, ya partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional (partido que avaló la candidatura) han declarado su respaldo al gobierno electo de Abelardo De la Espriella. También se esperan apoyos por parte del Conservador, de la U y MIRA.
¿Cómo quedó conformada la Cámara de Representantes 2026-2030?
En cuanto a la Cámara de Representantes, serán 183 curules las que ocuparán los nuevos congresistas, distribuidas de la siguiente manera:
- 161 curules departamentales y de Bogotá.
- 16 curules para la Circunscripción Especial para la Paz destinadas a víctimas del conflicto.
- 2 curules para comunidades afro.
- 1 curul para la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- 1 curul para la circunscripción especial indígena.
- 1 curul para los colombianos en el exterior.
- 1 curul para la oposición que ocupa la fórmula vicepresidencial del candidato que quedó en segundo lugar.
Así las cosas, los representantes a la Cámara electos 2026-2030 son los siguientes:
Amazonas
- Mónica Karina Bocanegra Pantoja - Partido Liberal
- Orlando Rayo Acosta - La Voz del Amazonas
Antioquia
- Camilo Andrés Gómez Mosquera - Partido Liberal
- Diver Ney Franco Tejada - Partido Liberal
- Jaime Alonso Cano Martínez - Partido Conservador
- Luis Miguel López Aristizábal - Partido Conservador
- Andrés Felipe Guerra Hoyos - Centro Democrático
- José Gregorio Orjuela Pérez - Centro Democrático
- Melissa Orrego Eusse - Centro Democrático
- Óscar Darío Pérez Pineda - Centro Democrático
- Ana Ligia Mora Martínez - Centro Democrático
- Juan David Zuluaga - Centro Democrático
- Jhon Jairo Berrío López - Centro Democrático
- Luis Guillermo Patiño - Creemos
- Simón Molina Gómez - Creemos
- Nataly Vélez Lopera - Cambio Radical
- Hernán Muriel Pérez - Pacto Histórico
- Luz Verónica Estrada Holguín - Pacto Histórico
- Alejandro Toro Ramírez - Pacto Histórico
Arauca
- Germán Rogelio Rozo - Partido Liberal
- Manuel Alexánder Pérez Rueda - Centro Democrático
Atlántico
- Jezmi Lizeth Barraza - Partido Liberal
- César Antonio Barrera - Partido Liberal
- Estefanel Gutiérrez Pérez - Cambio Radical
- Welfran Junior Mendoza - Cambio Radical
- Samir Eduardo Radi - Cambio Radical
- Jaime Arturo Santamaría Acosta - Pacto Histórico
- Andrea Camila Vargas De La Hoz - Pacto Histórico
Bogotá
- Bleidy Del Carmen Pérez - Partido Liberal
- Catherine Juvinao - Alianza Verde
- Mauricio Andrés Toro - Alianza Verde
- Daniel Felipe Briceño - Centro Democrático
- José Jaime Uscátegui - Centro Democrático
- David Gerardo Cote - Centro Democrático
- Nelly Patricia Mosquera - Centro Democrático
- Jesús Salim Lorduy - Centro Democrático
- Luz Marina Gordillo - Centro Democrático
- Carol Stefanny Borda - Salvación Nacional
- María Fernanda Carrascal - Pacto Histórico
- Laura Daniela Beltrán Palomares - Pacto Histórico
- María Del Mar Pizarro - Pacto Histórico
- Daniel Mauricio Monroy - Pacto Histórico
- Heráclito Landinez - Pacto Histórico
- Claudia Teresa Romero Nader - Pacto Histórico
- Jairo León Vargas - Pacto Histórico
- Gabriel Becerra Yáñez - Pacto Histórico
Bolívar
- Yolanda Wong Baldiris - Partido Liberal
- María Camila Salas - Partido Conservador
- Juliana Aray Franco - Partido Conservador
- Andrés Guillermo Montes Celedón - Partido Conservador
- José Ricardo Ardila - Centro Democrático
- Amaury Julio Pérez - Pacto Histórico
Boyacá
- Héctor David Chaparro Chaparro - Partido Liberal
- Yamit Noé Hurtado Neira - Alianza Verde
- Jaime Raúl Salamanca - Alianza Verde
- Eduar Alexis Triana Rincón - Centro Democrático
- José Luis Bohórquez - Pacto Histórico
- Íngrid Marlen Sogamoso - Partido Conservador
Caldas
- José Octavio Cardona - Partido Liberal
- Juan Manuel Londoño - Partido Conservador
- Manuel Orlando Correa Bedoya - ASI
- Mateo Hidalgo Montoya - Centro Democrático
- Santiago Osorio Marín - Pacto Histórico
Caquetá
- Leonardo Ramón Ramírez - Cambio Radical
- Juan Pablo Duque González - Nuevo Liberalismo
Casanare
- Arledy Alvarado Patiño - Centro Democrático
- Diego Fernando García Alfonso - Alianza Verde
Cauca
- Édgar Gómez Castillo - Partido Liberal
- Jorge Hernán Bastidas - Pacto Histórico
- Luz Miryan Moncayo - Pacto Histórico
- Víctor Andrés Armero - Alianza Verde
Cesar
- Mello Castro González - Partido Liberal
- Alfredo Ape Cuello Baute - Partido Conservador
- Carlos Gumercindo De La Peña - Partido De La U
- Alexandra Pineda Ortiz - Pacto Histórico
Córdoba
- Nicolás Antonio Barguil - Partido Conservador
- José Luis Abdala Olivera - Cambio Radical
- Juan David Rangel Yanez - MIRA
- Martha Isabel Ruiz Solera - MIRA
- Luis Fernando Ballesteros - Pacto Histórico
Chocó
- Omar Francisco Vidal - Partido Liberal
- Astrid Sánchez Montes de Oca - Partido de La U
Cundinamarca
- Heiner de Jesús Gaitán - Pacto Histórico
- Natalia Moreno Puin - Pacto Histórico
- Yeisson Gerardo Sua - Pacto Histórico
- Julio Roberto Salazar - Partido Conservador
- Daniel Bernal - Partido Demócrata
- Alexander Prieto - Partido Liberal
- Hilda Gutiérrez - Centro Democrático
Guainía
- Carlos Alberto Cuenca Chaux - Cambio Radical
- Jhonn Alexánder Molina - Partido de la U
Guaviare
- Alexánder Harley Bermúdez Lasso - Partido Liberal
- Jorge Alexánder Quevedo - Partido Conservador Colombiano
Huila
- Flora Perdomo Andrade - Partido Liberal
- Lucy Mireya Bravo Obando - Partido Liberal
- Julio César Triana - Cambio Radical
- Lourdes Paola Mateus - Pacto Histórico
La Guajira
- Juan Loreto Gómez - Partido Conservador
- Jorge Armando Figueroa - Partido de la U
Magdalena
- Kelyn Johana González Duarte - Partido Liberal
- Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa - Partido Conservador
- Chadan Francisco Rosado - Centro Democrático
- Elizabeth Sabina Molina - Partido Demócrata Colombiano
- José Felipe Hernández - Pacto Histórico
Meta
- Milton Virgilio Carreño Sánchez - Partido de la U
- Daruin Castellanos Romero - Centro Democrático
- María del Carmen Mayusa - Pacto Histórico
Nariño
- Carlos Alberto Pantoja - Partido Conservador
- Erick Adrián Velasco - Pacto Histórico
- Rosita Rosaurina Guevara - Pacto Histórico
- Christian Hosep Palacios - Pacto Histórico
- Alejandra Gabriela Abasolo - Alianza Verde
Norte de Santander
- Luis Ariel Francisco Rodríguez - Partido Liberal
- José Luis Duarte Contreras - Partido Conservador
- Eimy Julieth Suárez - Cambio Radical
- Diana Carolina Riveros - Partido de la U
- Juan Felipe Corzo - Centro Democrático
Putumayo
- Miguel Ángel Rubio - Pacto Histórico
- Diego Fernando Zambrano, Coalición Putumayo También es Colombia
Quindío
- John Édgar Pérez Rojas - Cambio Radical
- Jesús Armando Bedoya - Partido Conservador
- Miguel Ángel Grisales - Pacto Histórico
Risaralda
- José Fredy Arias Herrera - Partido Liberal
- José Durgues Espinosa Martínez - Centro Democrático
- Franyela Bermúdez Serna - Partido de la U
- Fernando Arias Cardona - Pacto Histórico
San Andrés Y Providencia
- Jorge Méndez Hernández - Cambio Radical
Santander
- Mario José Carvajal Jaimes - Partido Liberal
- Guillermo León Blanco Valencia - Partido Conservador
- Diego Fran Ariza Pérez - Partido de la U
- Jonathan Eduardo Pineda - Centro Democrático
- Miguel Ángel Pinto Rueda - Centro Democrático
- Camilo Alfonso Torres - Pacto Histórico
- Yolanda Silva Romero - Pacto Histórico
Sucre
- Pedro Antonio Paternina - Partido Liberal
- Milene Jarava Díaz - Partido de la U
- Alejandro De La Ossa Lacayo - La Fuerza
Tolima
- Guillermo Ignacio Alvira - Partido Conservador
- Delcy Esperanza Isaza - Partido Conservador
- José Alejandro Martínez - Partido Conservador
- Carlos Edward Osorio - Centro Democrático
- Marco Emilio Hincapié - Pacto Histórico
- Renso Alexánder García - Pacto Histórico
Valle del Cauca
- Víctor Manuel Salcedo - Partido de la U
- Luis Alfonso Chávez - Partido de la U
- Santiago Castro Gómez - Centro Democrático
- Jaime Ignacio Arizabaleta - Centro Democrático
- Juan Pablo Rojas - Nuevo Liberalismo
- Hernando González - Cambio Radical
- David Pinilla Calero - Partido Liberal
- Alfredo Mondragón - Pacto Histórico
- Ana Leidy Erazo Ruiz - Pacto Histórico
- Jorge Augusto Palacio - Pacto Histórico
- Laura Isabel Vera Zapata - Pacto Histórico
- Carlos Eduardo Arizabaleta - Pacto Histórico
- Paola Andrea Quiñones D´Haro - Pacto Histórico
Vaupés
- Óscar Fabián Espinosa - ASI
- Camilo Esteban Ávila Morales - Partido de la U
- Luis Carlos Álvarez Morales - Partido Liberal
- Juan David Londoño - Partido de la U
Curules de paz
- Esneyder Gómez Salamanca
- Karen Astrith Manrique
- Javier Eduardo López
- Tatiana Judith Gaona
- Nixon Perdomo Juragaro
- James Mosquera
- Alejandro Castillo Gaitán
- Luis Ramiro Ricardo Buelvas
- Edison Rodríguez Canchimbo
- Arnulfo Mina Garcés
- Jhon Fredi Valencia
- Jorge Rodrigo Tovar Vélez
- Juan Carlos Vargas Soler
- Laura Vanessa Díaz
- María Janeth Sabogal
- Karen Juliana López
Curules afro
- Oscar Benavides - Partido Libres
- Anyela Viviana Guanga - Partido Libres
Curul indígena
- Carlos Mario Calvo - Movimiento Unidad en Minga por Colombia
Curul raizal
- Elizabeth Jay-Pang Díaz - Partido Liberal
Colombianos en el exterior
- Alejandro Murcia - Centro Democrático
Oposición
- Aída Quilcué
Para el próximo periodo, el Pacto Histórico tendrá la bancada más grande con 42 representantes, seguido del Centro Democrático con 30 y el Liberal con 26.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....