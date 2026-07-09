Iván Cepeda aceptará su curul en el Senado, pese a no reconocer la legitimidad de De la Espriella

El senador Iván Cepeda aseguró en 6AM W de Carcol Radio, que aceptará la curul que le corresponde en el Senado, al considerar que ese derecho está consagrado en la Constitución y en el Estatuto de la Oposición, pese a mantener su posición de no reconocer la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

“Yo reconozco el ordenamiento legal y constitucional y lo defiendo, precisamente. Y ese ordenamiento legal le va a permitir al señor De la Espriella posesionarse el día 7 de agosto, así yo no lo reconozca en su legitimidad”, afirmó.

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Cepeda dice que no existe contradicción

El senador explicó que el derecho a ejercer la oposición surge del ordenamiento jurídico y de los resultados electorales, por lo que considera que asumir la curul no contradice su postura política.

“Si la ley me da a mí el derecho, por haber obtenido cerca de 13 millones de votos, casi la mitad de lo que fue contado en las urnas, con todos los problemas que hemos señalado, me da la posibilidad de ejercer la oposición. ¿No debo hacerlo? Ese no es un razonamiento que tenga ninguna lógica ni ningún sustento constitucional”, sostuvo.

Defiende el orden constitucional

Cepeda insistió en que diferencia el reconocimiento del orden legal y constitucional del país de su opinión sobre la legitimidad del presidente electo.

En ese sentido, afirmó que ejercer la curul en el Senado hace parte de los mecanismos democráticos previstos por la Constitución y reiteró que continuará desempeñando el papel de oposición desde el Congreso.

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