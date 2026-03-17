CNE entrega primera credencial a representante de paz del Catatumbo

Norte de Santander.

En medio del avance del proceso de escrutinios en Norte de Santander, el Consejo Nacional Electoral entregó la primera credencial a uno de los congresistas elegidos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

La credencial fue otorgada a Tatiana Gaona Pinzón, quien resultó electa como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 4, correspondiente a municipios del Catatumbo como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, Sardinata, San Calixto y El Carmen.

La elección de Gaona fue oficializada tras el cierre del escrutinio en esta circunscripción especial, convirtiéndose en una de las 12 curules que representarán al departamento en el Congreso.

A través de sus redes sociales, la dirigente expresó la importancia del momento y el significado de la credencial recibida.

“Hoy llevo en mis manos esta credencial, pero en mi corazón llevo a todo el Catatumbo. Este logro es gracias a quienes confiaron en mí, a mi familia y a cada persona que sueña con un futuro mejor para nuestra tierra”, manifestó.

En su mensaje, también destacó el enfoque que tendrá su labor en el Legislativo: “Con humildad, trabajo y pasión...mi compromiso sos vos”, y reiteró que buscará impulsar iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida en la región.

En otra de sus publicaciones, insistió en el papel que asumirá como vocera del territorio: “Oficialmente somos la voz del Catatumbo en el Congreso. Recibo esta credencial para representar al Catatumbo con el alma y el corazón […] trabajaré sin descanso por más educación, más oportunidades y más desarrollo para todos”.

Gaona también dedicó este logro a su familia y a quienes respaldaron su candidatura: “Por vos, por mi familia y por nuestra tierra. Esta credencial es el inicio de un mejor futuro para el Catatumbo. Educación y oportunidades para todos. Gracias infinitas”.

La ahora congresista obtuvo 8.239 votos, dentro de la lista de la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes, consolidándose como la candidata más votada en esta circunscripción especial.