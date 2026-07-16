David Racero pide garantías mínimas para posición del Pacto Histórico en el nuevo Congreso 2026-2030

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El senador del Pacto Histórico, David Racero, estuvo en el programa Dos Puntos de Caracol Radio y se refirió de los movimientos políticos que se avecinan para el nuevo Congreso en el periodo 2026-2030.

Racero habló sobre la preocupación del Centro Democrático de perder su lugar de poder. Asimismo, pide garantías mínimas para la posición del Pacto Histórico como ellos lo hicieron.

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Para el senador hay un nuevo reacomodamiento que es normal por la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella. Racero señaló que “en esa disputa el Centro Democrático se ve en riesgo de perder su lugar de poder y eso implica unas confrontaciones internas”.

Garantías para el Pacto Histórico

David Racero manifestó que es que el presidente que se elija no es el presidente del Senado del presidente de la República. Además, explicó cuál es su función en el cargo.

“El presidente del Senado obedece, inicialmente, su deber y su compromiso constitucional, es sacar adelante justamente el Congreso. Lo mínimo que se puede hacer es dialogar con todas las bancadas”, explicó.

El senador aseguró que el Pacto Histórico pretende “que se nos den las garantías mínimas para que sea nuestra posición, como nosotros lo hicimos en su momento, siendo los presidentes de la Cámara del primer año del gobierno”.

Racero señaló que pretende que se les respete su participación en todas las comisiones que por ley se estipula por cociente, según el número de congresistas que tiene cada partido, lo mínimo.

Por último, el senador solicitó “que se nos respeten nuestros días de oposición, que se nos respeten nuestros debates de control político, los proyectos de ley, las mociones de censura que se van a presentar. Creo que eso es lo mínimo constitucional e institucional”.

Escuche la entrevista completa:

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