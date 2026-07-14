CNE oficializa la elección del Senado 2026-2030 y entrega credenciales a los congresistas electos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la elección del Senado de la República para el período constitucional 2026-2030, con lo que culminó el escrutinio nacional de esa corporación y quedó en firme la conformación del nuevo Congreso.

De acuerdo con la autoridad electoral, el Senado quedó integrado por 102 curules, distribuidas entre nueve partidos y movimientos políticos, además de dos representantes de las circunscripciones indígenas. En total, el proceso contabilizó 19.478.739 votos.

La distribución de las curules quedó así: Pacto Histórico (25), Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Alianza por Colombia (11), Partido Conservador (10), Partido de la U (8), Coalición Cambio Radical–ALMA (7), Ahora Colombia (5) y Movimiento Salvación Nacional (4). En la circunscripción especial indígena obtuvieron una curul el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Como parte del proceso, el CNE realizó este lunes en Corferias la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y senadoras electos, así como a quienes obtuvieron curules en aplicación del Estatuto de la Oposición.

Durante el acto, el senador Iván Cepeda no asistió a recibir personalmente su credencial y delegó la representación en una integrante de su equipo, quien recibió el documento en su nombre.

El Consejo Nacional Electoral destacó que la asignación de las curules fue el resultado de un escrutinio desarrollado con garantías de legalidad, transparencia, publicidad y seguridad jurídica, con el acompañamiento de los organismos de control y de los testigos de los partidos y movimientos políticos.

Además, la Sala Plena del CNE informó que durante la jornada también adoptó una decisión frente a los desacuerdos surgidos en el escrutinio para la Cámara de Representantes por el departamento del Chocó.