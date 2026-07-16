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16 jul 2026 Actualizado 21:35

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“Tenemos derecho legítimo de proponer candidato”: Andrés Forero sobre puja por presidencia de Senado

El senador electo Andrés Forero conversó con Dos Puntos acerca de la pelea alrededor de quién debe presidir el Senado en el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Tenemos derecho legítimo de proponer candidato”: Andrés Forero sobre puja por presidencia de Senado

“Tenemos derecho legítimo de proponer candidato”: Andrés Forero sobre puja por presidencia de Senado

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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