Colombia y su historial ante Europa en los Mundiales: así llega al duelo frente a Portugal

La Selección Colombia volverá a medir fuerzas este viernes frente a Portugal en un compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. Más allá de la importancia del resultado para las aspiraciones de la Tricolor en el torneo, el encuentro marcará un nuevo capítulo en la historia de los enfrentamientos del combinado nacional frente a selecciones europeas en las Copas del Mundo.

Hasta antes de este compromiso, Colombia ha disputado 11 partidos ante equipos de la UEFA en los Mundiales, con un registro de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Durante esos encuentros, la selección nacional ha convertido 15 goles y ha recibido 18 , dejando un historial con momentos memorables, pero también con derrotas que marcaron distintas generaciones de futbolistas e hinchas.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de mejores terceros Mundial 2026 actualizada: Así va la clasificación

El primer antecedente de Colombia frente a un equipo europeo se remonta al Mundial de Chile 1962, escenario en el que la Tricolor protagonizó uno de los partidos más recordados de su historia al igualar 4-4 con la Unión Soviética. Aquel compromiso quedó inmortalizado gracias al histórico gol olímpico de Marcos Coll, el único anotado de esa manera en una Copa del Mundo. En ese partido también marcaron Francisco Zuluaga, de penal, Antonio Rada y Marino Klinger. Días después, Colombia volvió a enfrentarse a un rival europeo y cayó por un contundente 5-0 frente a Yugoslavia.

También le interesa: Mundial 2026 HOY 26 de junio: hora Colombia de los 6 partidos de la fecha y cómo verlos EN VIVO

Italia 1990

En el Mundial de Italia 1990, Colombia volvió a cruzarse con Yugoslavia y sufrió una derrota por 1-0 en la fase de grupos. Sin embargo, cerró esa ronda con uno de los goles más emblemáticos de su historia cuando Freddy Rincón anotó el tanto del empate 1-1 frente a Alemania Federal en el último minuto, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.

Estados Unidos 1994

Cuatro años después, en Estados Unidos 1994, la selección colombiana comenzó su participación con una derrota 3-1 frente a Rumania. El único gol de la Tricolor fue obra de Adolfo “El Tren” Valencia. En la última jornada del grupo llegó una de las victorias más importantes de Colombia ante un rival europeo, al imponerse 2-0 sobre Suiza con anotaciones de Andrés Escobar y Hernán Gaviria, aunque el triunfo no alcanzó para avanzar de ronda.

Le puede interesar: Conmebol celebra con Ecuador y sueña con Paraguay en el Mundial 2026: resumen de la jornada

Francia 1998

En Francia 1998, Colombia volvió a encontrarse con Rumania y nuevamente cayó por la mínima diferencia. En la siguiente fecha enfrentó a Inglaterra, que se impuso 2-0 y decretó la eliminación del equipo colombiano. En ambos compromisos la Tricolor no logró marcar goles.

Brasil 2014

El Mundial de Brasil 2014 representó uno de los mejores capítulos de Colombia frente a selecciones europeas. En su debut goleó 3-0 a Grecia con anotaciones de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez, iniciando así una campaña histórica que terminó con la clasificación hasta los cuartos de final.

Rusia 2018

En Rusia 2018, Colombia volvió a dejar una huella positiva frente a Europa al vencer con autoridad 3-0 a Polonia. Los goles fueron convertidos por Yerry Mina, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado , una victoria que encaminó la clasificación a los octavos de final.

Lea aquí: Paraguay, entre las mejores terceras; USA y Australia clasifican: tabla de posiciones del Grupo D

Posteriormente llegó uno de los partidos más recordados por los aficionados colombianos. Frente a Inglaterra, la Tricolor rescató un empate 1-1 gracias al agónico cabezazo de Yerry Mina en el tiempo de reposición. Sin embargo, el sueño mundialista terminó en la definición desde el punto penal, donde los ingleses avanzaron a los cuartos de final.

A lo largo de la historia, Rumania ha sido uno de los rivales europeos más difíciles para Colombia, al derrotarla tanto en Estados Unidos 1994 como en Francia 1998. Inglaterra también ocupa un lugar especial en este historial, ya que además de vencer a la Tricolor en la fase de grupos de Francia 1998, la eliminó por penales en Rusia 2018 en uno de los encuentros más dramáticos que ha disputado la selección nacional en una Copa del Mundo.

No obstante, Colombia también ha sabido imponerse frente a representantes del fútbol europeo. Las victorias ante Suiza en 1994, Grecia en 2014 y Polonia en 2018 demuestran que la Tricolor ha sido capaz de competir y vencer a rivales del continente en diferentes generaciones y contextos mundialistas.

Con el partido frente a Portugal, la Selección Colombia disputará su duodécimo encuentro contra una selección europea en la historia de los Mundiales y tendrá por primera vez a los portugueses como rival en una Copa del Mundo. Además, el conjunto luso se convertirá en la novena selección europea distinta a la que enfrenta la Tricolor en la máxima cita del fútbol, en un duelo que puede escribir un nuevo capítulo en el historial colombiano frente a los equipos del Viejo Continente.