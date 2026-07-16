No hubo conciliación en demanda contra Petro por declaraciones sobre supuesto fraude electoral

Gustavo Petro y justicia colombiana. Fotos: cortesía de la Presidencia de la República de Colombia / Getty Images

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano contra el presidente Gustavo Petro, por sus declaraciones y publicaciones en la red social X (antes Twitter) sobre un presunto fraude electoral.

Según se conoció, al no lograrse un acuerdo, el proceso continuará con la apertura y práctica de pruebas.

En contexto: “Presidente Petro no retirará ninguna de las afirmaciones”: defensa del mandatario sobre elecciones

La acción popular fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia contra el jefe de Estado por las reiteradas manifestaciones sobre las supuestas irregularidades del sistema electoral y el, según él, posible fraude en las elecciones presidenciales realizadas este año en Colombia.

En la demanda se solicitó que el presidente Petro se abstuviera de hacer declaraciones o publicar mensajes en los que denunciara irregularidades en el sistema electoral sin contar con pruebas que las sustentaran.

Durante la audiencia, realizada en la mañana de este miércoles 15 de julio, se buscaba establecer si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo frente a las declaraciones del mandatario sobre el presunto fraude electoral.

No obstante, no hubo conciliación y el magistrado Luis Manuel Lasso ordenó continuar con la apertura y práctica de pruebas.

Lea también: Tribunal ordenó a Petro retractarse de acusaciones sobre presunto fraude electoral

Pregunta que generó controversia

En medio de la audiencia, el magistrado Lasso preguntó al abogado del presidente Petro, Alejandro Carranza, si su defendido estaba dispuesto a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial, teniendo en cuenta que estos ya fueron avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Existe la disposición del presidente de la República de reconocer los resultados de la segunda vuelta que ya fueron jurídicamente aceptados por el Consejo Nacional Electoral al otorgar la credencial al presidente electo? No cabe duda de que seguir reiterando e insistiendo en esas afirmaciones debilita lo que dijo e hizo el CNE. ¿Ese es el foco de la discusión?”, preguntó el magistrado.

Carranza respondió que se han activado mecanismos internacionales para proteger los derechos del presidente Petro.

“Le informo que se han activado otros mecanismos de defensa internacional porque consideramos que esto constituye una censura previa, en contravía de lo señalado por las opiniones consultivas. Es necesario que se me permita ejercer la defensa, así como se les permitió a todos intervenir, incluso sobre asuntos que no estaban en la demanda”, afirmó.

Vea además: RTVC replica mensajes de Petro sobre “fraude electoral” generando “una amenaza”: Procuraduría

Luego cuestionó al magistrado:

“¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado? ¿Dónde está eso en las pretensiones? Quisiera que me lo mostrara”.

Defensa de Petro aseguró que el magistrado estaría sesgado

Durante la audiencia, Carranza afirmó que la defensa del presidente no ha contado con garantías procesales.

“Lo que ha sentido la defensa del presidente aquí es una falta de garantías constantes, especialmente de parte suya, honorable magistrado. Lo digo con todo respeto. No tenemos garantías porque vemos un sesgo por parte del honorable magistrado, que no evalúa lo que dice la parte demandada, sino que solamente considera lo que dice la parte demandante. Constantemente interrumpe, evita que se argumente y evita que se expongan los planteamientos de la defensa”, sostuvo.

Le podría interesar: Tribunal analizará medida cautelar que pide que Petro no critique sin pruebas al sistema electoral

El abogado también manifestó que, desde un comienzo, fue claro con el Tribunal al advertir que el jefe de Estado no se iba a retractar de sus afirmaciones sobre las elecciones. Sin embargo, reconoció que los comicios fueron organizados de manera transparente.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría calificó de “agresivas” las expresiones del abogado Carranza, defendió la actuación del magistrado Lasso y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y solicitó compulsar copias para que el jurista sea investigado.