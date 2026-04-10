Tribunal ordenó a Petro retractarse de acusaciones sobre presunto fraude electoral
Tiene tres días de plazo para rectificar las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre presunto fraude electoral en las elecciones de los años 2014, 2022 y 2026.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse de las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre un presunto fraude electoral.
El alto tribunal le concedió tres días de plazo al jefe de Estado para retractarse de las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales sobre supuestas fallas en el sistema electoral durante los comicios de 2014, 2022 y 2026.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...