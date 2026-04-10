Tribunal ordenó a Petro retractarse de acusaciones sobre presunto fraude electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse de las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre un presunto fraude electoral.

El alto tribunal le concedió tres días de plazo al jefe de Estado para retractarse de las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales sobre supuestas fallas en el sistema electoral durante los comicios de 2014, 2022 y 2026.