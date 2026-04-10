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10 abr 2026 Actualizado 21:48

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Justicia

Tribunal ordenó a Petro retractarse de acusaciones sobre presunto fraude electoral

Tiene tres días de plazo para rectificar las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre presunto fraude electoral en las elecciones de los años 2014, 2022 y 2026.

Presidente Gustavo Petro. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Presidente Gustavo Petro. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

Presidente Gustavo Petro. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse de las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre un presunto fraude electoral.

El alto tribunal le concedió tres días de plazo al jefe de Estado para retractarse de las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales sobre supuestas fallas en el sistema electoral durante los comicios de 2014, 2022 y 2026.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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