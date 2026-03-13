“Presidente Petro no retirará ninguna de las afirmaciones”: defensa del mandatario sobre elecciones

Gustavo Petro y justicia colombiana. Fotos: cortesía de la Presidencia de la República de Colombia / Getty Images

El pronunciamiento se dio en medio de la audiencia pública que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudia la medida cautelar que pide que el presidente Gustavo Petro no haga denuncias sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

“Mi representado, el señor presidente de la República, no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho a alertar a la ciudadanía y al pueblo colombiano frente a esto”, así inició su intervención virtual ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el abogado Alejandro Carranza, defensor del presidente Gustavo Petro. Esto ocurrió en medio de la audiencia pública en la que se discute la medida cautelar que pide frenar los pronunciamientos del jefe de Estado sobre un presunto fraude electoral sin pruebas.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, se realizó una audiencia pública convocada por el alto tribunal, que analiza una acción de tutela que pide que se le ordene al presidente Petro abstenerse de publicar mensajes en los que alerte sobre un supuesto robo electoral sin contar con las evidencias suficientes.

Precisamente, el abogado Carranza intervino en la audiencia en la que se esperaba que acudiera Petro.

A pesar de que el primer mandatario no se conectó, sí publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en respuesta a la intervención del viceprocurador Julián Fernández.

“No acepto censuras de los nuevos Ordoñez. Ya pasó esa época. Aún es tiempo democrático”, afirmó Petro.

Carranza continuó su intervención asegurando que ni el Ejecutivo, ni las Fuerzas Militares ni ninguna otra entidad ha tenido acceso al software utilizado para las elecciones en Colombia y que tampoco ha sido inspeccionado para garantizar su legalidad.

Sobre esto, el registrador Hernán Penagos anunció que compartiría el código fuente del software con el procurador Gregorio Eljach, teniendo en cuenta que es un órgano de control que tiene autonomía.

Petro ha insistido en la necesidad de conocer el código fuente para garantizar la transparencia de las elecciones.

“La copia del código fuente a la Procuraduría resultó inútil”, señaló Carranza al manifestar que dicha entrega no cumplió con los requisitos porque no tiene una certificación internacional.

También se refirió a la alerta que emitió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las diferencias en los testigos electorales el sábado 7 de marzo, justo un día antes de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales.

Tras su intervención, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó a una nueva audiencia pública sobre este tema al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal.

La audiencia continuará el próximo 20 de marzo.