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15 jul 2026 Actualizado 18:33

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Justicia

Consejo de Estado admite demanda que busca anular la elección de Luz Marina Gordillo

El alto tribunal busca establecer si ayudó en la campaña política de Óscar Sánchez, senador electo.

Luz Marina Gordillo

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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efectos la elección de la representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, por presunta doble militancia.

El alto tribunal deberá resolver en los próximos días el proceso, en el que reposaría un conjunto de elementos probatorios, entre ellos chats, audios, videos e imágenes, que buscarían demostrar que durante la campaña electoral Gordillo habría respaldado la candidatura de Óscar Sánchez, hoy representante liberal y senador electo.

La admisión de la demanda se conoce cuando la congresista está próxima a posesionarse en el nuevo periodo legislativo y en medio de varias actuaciones judiciales y disciplinarias en su contra.

Luz Marina Gordillo, quien llegó a la lista del Centro Democrático a menos de 15 días del cierre de inscripciones, es esposa del actual concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Darío Fernando Cepeda.

De acuerdo con la información allegada al proceso, Gordillo enfrenta cuatro demandas ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura. Dos de ellas también están relacionadas con presuntos hechos de doble militancia y fueron presentadas por quien fue su coordinador logístico de campaña y por un veedor ciudadano.

Además, cursa una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, presentada por una exfuncionaria, quien asegura que habría sido vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del esposo de la congresista para realizar actividades relacionadas con su campaña política.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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