Tribunal analizará medida cautelar que pide que Petro no critique sin pruebas al sistema electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió el trámite de una solicitud de medida cautelar dentro de una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán contra la Presidencia de la República de Colombia, relacionada con las declaraciones del mandatario sobre el sistema electoral.

En un auto firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, el despacho decidió tramitar la petición por la vía ordinaria, debido a la relevancia del asunto y su impacto en la confianza en el proceso electoral.

“PRIMERO.- IMPARTIR el trámite de medida cautelar ordinaria (artículo 233 de la Ley 1437 de 2011) a la solicitud del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho.

SEGUNDO.- SE CORRE TRASLADO a las partes: actor popular, señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y señor Presidente de la República por el término de cinco (5) días, contado desde el siguiente a la notificación por estado de esta providencia, para que se pronuncien en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por el señor Agente del Ministerio Público”, se lee en el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La Procuraduría solicitó que, mientras se resuelve el proceso, se adopte una medida preventiva para proteger el derecho colectivo al adecuado funcionamiento del sistema electoral.

En la solicitud se pidió que se ordene “la inmediata cesación de las actividades que puedan amenazar (…) el derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral y a que su prestación sea eficiente y oportuna”.

Debido a la importancia de la acción popular y por la trascendencia del caso, el alto tribunal decidió no resolver la petición como medida de urgencia, sino mediante el procedimiento ordinario para permitir la intervención de las partes y de otras autoridades.

Además, el tribunal convocó a una audiencia pública virtual para escuchar a las partes y a expertos sobre el funcionamiento del sistema electoral. La diligencia quedó programada para el 13 de marzo de 2026 a las 8:30 de la mañana.

De acuerdo con el auto, “el propósito de la audiencia será escuchar a los sujetos procesales y a los expertos (…) en relación con la solicitud de medida cautelar” dentro de esta acción popular que busca la protección de derechos colectivos relacionados con la función electoral.