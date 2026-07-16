Bucaramanga: inscripciones en programas técnicos laborales de la Escuela Municipal de Artes

La Escuela Municipal de Artes y Oficios - EMA de Bucaramanga, abrió las preinscripciones para el segundo ciclo de sus programas técnicos laborales, una convocatoria dirigida a jóvenes y adultos interesados en formarse en disciplinas artísticas y que contará con cupos limitados en cada programa.

En esta nueva convocatoria se ofertan 20 cupos para danza, 25 para teatro, 40 para artes plásticas y, como novedad, se abren los programas técnicos en Cerámica y Alfarería.