Envían a la cárcel a los dos hombres investigados por la desaparición de un empresario en Pereira

Pereira

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulian Eliseo Correa de los Ríos y Jesús Arlex Acevedo Arango, quienes son investigados por su presunta participación en la desaparición de un empresario de 64 años, oriundo de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la víctima llegó a la capital risaraldense el 9 de febrero de 2025 y habría contratado a los hoy procesados para que reforzaran su esquema de seguridad durante su estadía en la región. Tras dejar parte de su equipaje en el hotel donde se hospedaría, los tres se desplazaron hacia el municipio de La Virginia, y desde ese momento se perdió todo rastro del empresario.

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Las autoridades establecieron que los dos capturados fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima. Además, durante las diligencias investigativas, presuntamente entregaron versiones falsas sobre lo ocurrido, lo que hizo parte de los elementos recopilados por la Fiscalía.

Así lo relató el fiscal que lleva el caso en medio de la audiencia: “Negó usted, Yulian Eliseo, haber estado en la Virginia ese día de los hechos, horas antes, y la Telefonía de la Prueba Técnica acredita su presencia ese mismo día entre las 14.10 horas y las 17.48 horas en el sector donde desapareció también la víctima”.

La Fiscalía les imputó los delitos de desaparición forzada agravada y falso testimonio. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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El dato:

Las capturas fueron realizadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, durante allanamientos adelantados en Pereira y Dosquebradas. En los procedimientos también fueron incautadas cinco pistolas, una escopeta, dos pares de esposas y otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.