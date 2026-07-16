Instan a alcaldías y gobernación del Quindío para definir proyecto para la construcción de la morgue

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Recordemos que el pasado 30 de abril fueron entregadas las obras de adecuación de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá debido a las dificultades para su funcionamiento y que había generado el cierre desde septiembre del año 2025.

La sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío emitió el fallo de sentencia en primera instancia donde declara la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública e instó que en un término de seis meses se presente un proyecto real aterrizado en los presupuestos para la construcción de la morgue que cumpla con todas las condiciones.

El tribunal en la sentencia señala que, aunque los municipios y el departamento han llevado a cabo obras para mejorar las instalaciones actuales a través de un convenio con aporte de recursos no determina que satisface la necesidad de todo el departamento.

Al respecto el asesor de despacho de la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez dijo que se ha instado a desarrollar todo el proceso constructivo de la nueva instalación para el funcionamiento de la morgue y otro de los aspectos manifestó es el relacionado con un inmueble contiguo a la morgue de Calarcá.

“Hace una connotación de necesidad de que en término no mayor a 6 meses el departamento y los municipios con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenten un proyecto aterrizado en sus presupuestos en un término no mayor a 6 meses con tal de que se empiece a desarrollar todo el proceso constructivo de la nueva instalación", destacó.

En ese punto, el funcionario señaló que se busca establecer un estudio de vulnerabilidad del establecimiento y se evidencia una amenaza proceder a la demolición correspondiente.

“Y sobre la instalación actual eh pues eh acciona al municipio de Calarcá con el acompañamiento del Departamento del Quindío para que analice la tradición y los estudios de títulos correspondientes al inmueble aledaño donde funcionaba el antiguo orfanato. Determinar el estudio de vulnerabilidad del establecimiento de esta construcción y amoblamiento urbano y de considerarse que efectivamente amenaza a ruina proceder a su demolición en un término no mayor de 2 meses, como dice la sentencia", indicó.

Es de anotar que el comodato entre Medicina Legal y el Hospital La Misericordia de Calarcá va hasta el mes de enero del año 2028.