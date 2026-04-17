¿Qué dijo el ministro de Justicia sobre la construcción de la morgue en el Quindío?

Armenia

Frente a las dificultades que se han generado por la falta de morgue en el departamento y donde incluso se plantea una solución temporal en el cementerio Jardines de Armenia, el Ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo dijo que llevará como prioridad a Medicina Legal la ejecución de este proyecto.

Resaltó que no es porque es oriundo del departamento que estará al tanto del tema, sino que considera inaudito que una ciudad capital no tenga morgue.

“Me voy a llevar ese esa tarea como prioritaria, sí, voy a hablar con el director de medicina legal, medicina legal depende de la Fiscalía General de la Nación, pero mire que aquí ya vimos buenas noticias. Ya está el lote disponible", destacó.

Añadió: “La gobernación estaría dispuesta a poner ya una plata. El costo estimado es de cerca de 15.000 millones, nos contó la representante Piedad que en el anteproyecto de presupuesto el ya hay un acuerdo de que ese rubro está establecido, entonces voy a reunirme con el director de medicina legal y decirle, “Mire, esto es prioridad para para el Quindío”.

Enfatizó que entablará conversación con el director nacional de Medicina Legal para agilizar el proceso teniendo en cuenta que ya hay disponibilidad de un lote e incluso la gobernación departamental está dispuesta a aportar recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos.

“¿Qué voy a hacer?, Me voy a llevar este proyecto como prioritario, tenemos que reunirnos con Ariel, que es el director de medicina legal y decirle, “Mire, no puede ser, no es porque yo sea del Quindío, no, es que no puede ser que una ciudad capital no tenga morgue, ese es el punto”, dijo.

Recordemos que el 30 de abril se entregarían las obras de adecuación de la morgue en el municipio de Calarcá.