Viernes 17 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa que la actualización y ajuste de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado obedece al cumplimiento de una nueva regulación del gobierno nacional actual y no a una decisión discrecional de la entidad de la capital quindiana.

Así lo explicó Edilberto Guevara Castaño, representante legal de la firma EGC Consultores y Asesores S.A.S., empresa encargada de la asesoría normativa y regulatoria de EPA ESP, quien precisó que la aplicación de las nuevas tarifas responde a la resolución de la CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

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Esta normativa es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras del servicio del país y entró en vigencia el pasado 1 de julio de 2026.

El experto señaló que la actualización tarifaria no corresponde a una decisión unilateral de Empresas Públicas de Armenia, sino al cumplimiento de la regulación nacional establecida por la autoridad regulatoria estatal (CRA) presidida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT.

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Como parte del análisis realizado, se compararon las tarifas de Armenia con las de otras ciudades del país, especialmente las del Eje Cafetero, donde ya fue implementada la nueva metodología tarifaria en municipios como Pereira y Manizales.

De acuerdo con los resultados del estudio, Armenia continúa siendo la ciudad del Eje Cafetero con las tarifas más bajas tanto en el cargo fijo como en el cargo por consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado, lo que representa un aspecto favorable para los usuarios de la capital quindiana.

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La Policía Quindío informa a la opinión pública de un hecho de afectación a la vida presentado en la mañana de ayer jueves 16 de julio en la ciudad de Armenia.

La víctima fue identificada como Cristian Camilo Estrada de 22 años de edad, quien fue hallado sin vida con heridas con arma cortopunzante en zona boscosa del barrio Ciudadela del Sol, quien salió de su casa desde la noche anterior.

Más información Jueves 16 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Cabe recordar que la familia del joven que fue hallado sin vida había reportado su desaparición desde el día anterior y habían enviado a medios de comunicación y habían publicado en redes sociales la foto con la información para dar con su paradero

Una vez se conoció el hecho, policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la nación, adelantaron los actos urgentes y las diferentes actividades investigaciones para identificar a los responsables de este hecho.

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Las autoridades judiciales adelantaron las labores de levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre aún sin identificar que murió al parecer por causas naturales en una de las bancas en la plaza de Bolívar de Armenia.

El hecho ha provocado conmoción entre las personas que habitualmente transitan y se ubican en este tradicional sector de la plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

Según los testigos el hombre un adulto mayor en condición de calle habría presentado problemas de salud y aunque llamaron la ambulancia al parecer de demoró en llegar al momento de arribar a la plaza de bolívar el adulto ya no tenia signos vitales.

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La Policía de Tránsito y Transporte lograron la captura de un hombre de 32 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de 710 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados ocultos en un tractocamión.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la vía La Paila – Armenia vereda La Herradura en zona rural del municipio de La Tebaida, donde los uniformados realizaron la verificación de un vehículo de carga el cual transportaba estibas con resmas de papel con origen de Guachené (Cauca) y destino hacia la capital de la república.

Durante las labores de inspección, los funcionarios evidenciaron una irregularidad en las dimensiones del remolque, motivo por el cual el automotor fue trasladado a las instalaciones policiales para una revisión más detallada. Allí, fue hallada una caleta acondicionada en el piso del tráiler, donde se encontraban ocultos los bloques con el alcaloide.

Como resultado de este importante golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, el conductor del vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde finalizadas las audiencias un juez le impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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Un hombre fue capturado en Armenia cuando comercializaba pinturas con etiquetas falsas a domicilio

En desarrollo de actividades investigativas y operativas adelantadas por la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal, fue capturada en flagrancia una persona de 21 años de edad, que comercializaba estos elementos en la ciudad de Armenia y municipios del Quindío.

Esta acción se ejecutó en el barrio Granada de la capital quindiana, donde las autoridades lograron identificar un vehículo de estacas que contenía en su interior 22 canecas de pintura de cinco galones con etiquetas falsas, una planta eléctrica y una guadaña. Estos elementos fueron incautados y tendrían un valor comercial aproximado de $58.500.000.

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En desarrollo de actividades de registro, control y prevención orientadas a la lucha contra el delito del homicidio, la Policía capturó un hombre de 32 años de edad en el barrio centro de la capital del Quindío.

Según la Policía el capturado sería el autor material del homicidio de Jonathan Guillermo Molina, hechos ocurridos el pasado 24 de agosto del 2025 en la Urbanización Marbella.

En este sentido, la Policía en el departamento del Quindío ha capturado a 78 personas en lo corrido del año por el delito de homicidio.

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El Tribunal Administrativo del Quindío instó a la gobernación y alcaldías para que en un término de seis meses establezcan un proyecto para la construcción de la morgue departamental

Recordemos que el pasado 30 de abril fueron entregadas las obras de adecuación de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá debido a las dificultades para su funcionamiento y que había generado el cierre desde septiembre del año 2025.

La sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío emitió el fallo de sentencia en primera instancia donde declara la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública e instó que en un término de seis meses se presente un proyecto real aterrizado en los presupuestos para la construcción de la morgue que cumpla con todas las condiciones.

El tribunal en la sentencia señala que, aunque los municipios y el departamento han llevado a cabo obras para mejorar las instalaciones actuales a través de un convenio con aporte de recursos no determina que satisface la necesidad de todo el departamento.

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Al respecto el asesor de despacho de la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez dijo que se ha instado a desarrollar todo el proceso constructivo de la nueva instalación para el funcionamiento de la morgue y otro de los aspectos manifestó es el relacionado con un inmueble contiguo a la morgue de Calarcá.

En ese punto, el funcionario señaló que se busca establecer un estudio de vulnerabilidad del establecimiento y se evidencia una amenaza proceder a la demolición correspondiente. Es de anotar que el comodato entre Medicina Legal y el Hospital La Misericordia de Calarcá va hasta el mes de enero del año 2028.

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En el corregimiento de Quebradanegra en Calarcá Quindío denuncian que persisten los malos olores, la contaminación de las fuentes hídricas e incluso la mortandad de peces debido al parecer a acciones de una porcícola que está ubicada en el sector.

Una de las habitantes del sector pide intervención de las autoridades ambientales “Resulta que ahora ya no nosotros llamamos a la CRQ, la CRQ iba y miraba, inspeccionaba, sabía que era el estiércol, hacían no hacía a mí nunca me dejaron un acta, de verdad que nunca me dejaron un acta. Hacían las presenta hacían las solicitudes, ¿qué me dice la CRQ? Que es que esa porcícola está en la Ley Segunda, entonces eso es de competencia del Ministerio de Ambiente.

Resulta que ahora ya no la descargan tanto por ese lado, sino la tienen una manguera conectada de la porcícola a la fuente hídrica, a la Quebrada Negra. Entonces ya no hacen las descargas de día, sino ya las están haciendo de noche. Y la del día de la mortandad de peces, como el caudal está muy bajito, ese día hicieron una descarga de estiércol a la quebrada, entonces, bueno, o sea, dañan las aguas, dañan todo.

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Entonces uno dice, a uno sí van y le vigilan a ver usted qué tiene para poderlo sancionar, y a esas personas que hacen ese daño ambiental gravísimo, no pasa nada. O sea, no ha pasado nada.

Nosotros estamos ubicados en ese ramal del Cedral, incluso la gente dice, “No, es que de noche es insoportable los olores, nosotros a las 6 de la tarde tenemos que cerrar las puertas, porque no podemos.” En el caserío, incluso la inspección de policía ha ido, en él es que ahí está, ahí hay un colegio, hay una escuela. Yo no sé si por Secretaría de Educación nadie se ha pronunciado al respecto, porque es que los olores son fuertísimos.

Nosotros solicitamos que la autoridad ambiental, llámese CRQ o Ministerio de Ambiente, el ICA tome las acciones necesarias a solucionar ese problema, a solucionar el problema de los malos olores y otro que yo digo, “¿Qué tiene esa manguera allá a la fuente de agua?

Porque ¿cómo así que desde mi desde mi porcícola sale de una que una manguera y va la CRQ y ni siquiera ordena, suspender esa manguera. ¿Cómo van a tener esa manguera directa a la fuente hídrica?, eso me parece injusto y es un delito contra el medio ambiente.

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El director encargado del Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortes sobre la denuncia, la mortandad de peces, los olores y demás respondió.

Director CRQ: esa denuncia nos llegó la semana pasada, incluso de manera inmediata la atendimos, personal de la Uria, personal de sectores productivos se dirigieron al lugar, realizamos un análisis organoléptico de la fuente hídrica, un sobrevuelo con dron para identificar posibles causas, algún vertimiento, alguna descarga directa a la fuente hídrica, como con la simple inspección ocular no logramos encontrar nada, generamos un monitoreo con nuestro laboratorio de aguas, el laboratorio se encuentra procesando los datos, específicamente de demanda química de oxígeno, metales, detergentes, etcétera.

Hasta el momento los parámetros que han dado resultado han dado dentro de los índices permitidos o dentro de la calidad del agua, sin embargo, hay que tener varios temas presentes, en el lugar en donde se encontraron los peces muertos es posterior a dos puntos de descarga de las aguas residuales del centro poblado de Quebrada Negra.

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El director de la CRQ subrayó “de igual manera, estamos pensando comenzar a hacer un análisis por parte de biodiversidad de nuestro equipo en donde analizamos la calidad del agua con base en bioindicadores, eso es un monitoreo aguas arriba para identificar qué otros criterios podríamos encontrar que pudiesen estar afectando la calidad del agua.

Sin embargo, hay que aclarar que fue en un punto específico lo presentado, fue en un momento específico, lo que quiere decir que los análisis del agua pueden no mostrar una realidad exacta toda vez que si se trata de algún tipo de carga contaminante ya la el mismo la misma corriente hídrica se encarga pues de lavarlo.

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Entonces, tenemos que hacer un análisis mucho más integral de la fuente hídrica, por eso te digo que vamos a hacer lo del análisis de los macroinvertebrados para analizar condiciones del agua.

Director CRQ: hemos estado haciendo visitas constantes, la última fue ayer en horas de la tarde, incluso nos contactamos con comunidad de la zona en la que nos mencionan que no han observado nueva alteraciones o manifestaciones similares y continuaremos en los próximos días con un recorrido aguas arriba.

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Cafeteros en el Quindío son optimistas por las condiciones de cultivo para contrarrestar los efectos que generará el Fenómeno de El Niño

Frente a las altas temperaturas que se viven actualmente en el departamento y la alerta de que se consolide el Fenómeno de El Niño, el gerente de la Finca El Ocaso del municipio de Salento Santiago Patiño considera que el impacto no será tan fuerte como en otras zonas del país.

Sostuvo que el Quindío es protegido en la forma en que se cultiva el café bajo sombrío lo que no originará un gran problema, aunque reconoció que habrá estrés hídrico y buenas floraciones.

A pesar de lo anterior mencionó que frente a los riesgos del Fenómeno es clave el buen manejo del cultivo, de las fertilizaciones en los tiempos correctos lo que permite enfrentar las condiciones climáticas.

Explicó que el café es una planta muy resistente lo que permite hacerles frente a extremas temperaturas y aunque la altura de Salento permite que el impacto no sea muy grande como sí será evidente en otras regiones del país.

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La Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Calarcá (DOGERD) alertó sobre el incremento de incendios y quemas registrados durante el mes de julio e invitó a la comunidad a prevenir este tipo de emergencias, especialmente ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante el mes de julio de 2026 se han registrado múltiples incendios de cobertura vegetal y quemas de residuos en diferentes sectores del municipio de Calarcá, entre ellos El Pescador, Llanitos Piloto, Llanitos Guaralá, Puente Rojo, barrio La Huerta, vereda Matusalén, vía Chagualá, la variante cerca al estadio y el barrio San José.

De acuerdo con DOGERD, varios de estos eventos han sido ocasionados por habitantes en situación de calle y otros por personas que realizan quemas de residuos sólidos y vegetales, poniendo en riesgo los recursos naturales, la seguridad de las comunidades y los bienes de los calarqueños.

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El fenómeno de El Niño no solo incrementa el riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico, sino que también tiene una relación directa con el deterioro de la calidad del aire. Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias favorecen las temporadas secas, aumentan la probabilidad de incendios forestales y generan condiciones que incrementan la presencia de material particulado y otros contaminantes en la atmósfera.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) explicó que los incendios forestales representan una de las principales fuentes de contaminación del aire durante esta temporada, ya que liberan partículas y gases que afectan tanto el ambiente como la salud de la población.

“Cuando se presentan incendios forestales, se generan materiales particulados y otros gases de efecto invernadero, lo que ocasiona afectaciones al ambiente y a la salud de las personas”, explicó María Fernanda López, profesional especializada de la Subdirección de Regulación y Control de la CRQ.

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Ante este panorama, la autoridad ambiental hizo un llamado a la comunidad para evitar las quemas abiertas, ya que durante las temporadas secas estas pueden salirse de control y desencadenar incendios forestales.

Asimismo, recordó que en las zonas urbanas están prohibidas las quemas a cielo abierto, así como la quema de llantas, plásticos y otros residuos, debido a la emisión de gases tóxicos que deterioran la calidad del aire y representan un riesgo para la salud.

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Hoy viernes 17 de julio, Empresas Públicas de Armenia realizará una suspensión preventiva del servicio de acueducto por trabajos de empalme de la nueva red instalada en inmediaciones al Centro Comercial Portal del Quindío de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. C.R. El Retiro, Edificio Rincón del Retiro, P.R. Netania, Urbanización Castellón y Urbanización Coinca

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Por invitación de los delegados en el departamento del Quindío de la comisión de empalme regional del presidente electo de la República, los rectores de la Red IQ y sus asesores consolidaron un banco de proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento del Quindío, autoría de la institucionalidad local.

A partir de este insumo y teniendo como criterios que los proyectos estén, preferiblemente, en fase III, que no cuenten con el cien por ciento de los recursos comprometidos para su realización y que sean de impacto regional, la Red IQ enlistó los proyectos prioritarios para ser expuestos al presidente electo, Abelardo de la Espriella y su equipo de trabajo, en los próximos días.

“Es una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo un honor, que el presidente electo, a través de sus enlaces en la región, nos haya solicitado a las universidades servir como articuladoras de un documento guía que contenga las necesidades más apremiantes y los retos más estratégicos para el futuro del departamento”, afirmó el rector Luis Fernando Polanía Obando, presidente de la Red IQ.

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El departamento del Quindío tendrá dos representantes a la cámara que serán de partidos de gobierno y uno que será de la oposición al gobierno del pacto histórico a partir del lunes 20 de julio.

Se trata de los representantes a la cámara John Edgar Pérez de Cambio Radical que repite curul y que han manifestado que serán partido de gobierno, Jesús Armando Bedoya de la coalición Centro Democrático – partido Conservador que también han anunciado que serán partido de gobierno y Miguel Grisales representante a la cámara del pacto histórico que será de oposición al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Las autoridades en Armenia sostienen que están dadas las garantías para las manifestaciones convocadas por el Gobierno Nacional para el 20 de julio

Este 20 de julio se conmemora el día de la independencia de Colombia y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro se han convocado a manifestaciones en todo el territorio nacional. El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que realizaron un consejo de seguridad para analizar los pormenores de las actividades programadas de ese lunes festivo.

Indicó que respecto a las manifestaciones se llevarán a cabo a partir de las 9 de la mañana por lo que se tiene todo el dispositivo de seguridad con el objetivo de brindar las garantías para el desarrollo de las mismas.

Además, dijo que están evaluando la necesidad de implementar el puesto de mando unificado con el objetivo de monitorear el avance de las manifestaciones. En cuanto al desfile, recordó que está a cargo del Ejército y que ya fue establecida la ruta que será desde la Octava Brigada del Ejército al norte de la ciudad y hasta la plaza de Bolívar a partir de las cinco de la tarde.

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Ante los preparativos de la conmemoración del día del Grito de la Independencia, la Alcaldía de Armenia invita a la ciudadanía en general a programar sus desplazamientos y atender las recomendaciones de las autoridades, con el fin de contribuir a la movilidad los días 19 y 20 de julio próximos.

En tal sentido, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, implementará un plan especial de movilidad que contempla cierres viales y acompañamiento permanente de agentes de tránsito durante el ensayo general y el evento principal.

Por consiguiente, este domingo 19 de julio, las Fuerzas Militares realizarán el ensayo general del desfile, en el horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 12:30 a. m., por lo cual habrá restricciones a la movilidad, con el fin de recorrer el mismo trayecto diseñado para la ceremonia oficial, que partirá del parque Aborígenes, en el norte, y que se desplazará por la avenida Bolívar en sentido norte-sur, hasta la calle Novena, carrera 15, calle 21 y finalmente llegar a la plaza de Bolívar.

En este recorrido, precisó el titular de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón, confirmó que personal operativo de la institución regulará el tránsito para minimizar las afectaciones a la movilidad.

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Sumado a ello, se informó que para el lunes 20 de julio, día de la conmemoración patria, desde las 7:00 de la mañana se iniciará la instalación de la tarima sobre la avenida Bolívar, entre las calles 22 y 24 Norte, corredor que permanecerá cerrado mientras se desarrollan las actividades logísticas del evento.

“Entre la 1:00 p. m. y las 9:00 p. m., se aplicará el cierre de las vías que hacen parte del recorrido del desfile, el cual iniciará en el parque Aborígenes y finalizará en la plaza Bolívar. Como alternativas de circulación, se recomienda utilizar las carreras 18 y 19, así como la avenida Centenario, con el fin de facilitar los desplazamientos durante la jornada”, agregó Castaño Calderón.

Finalmente, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de Setta, invita a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones a programar con anticipación sus recorridos, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de esta conmemoración patria, una de las fechas más representativas de la República.

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Con el propósito de invitar al pago oportuno, el Gobierno del Quindío, de la mano de la Secretaría de Hacienda, extiende el llamado a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento. restan exactamente 15 días para que se cumpla la fecha límite de esta obligación tributaria, establecida para el próximo 31 de julio de 2026

Con el fin de facilitar este proceso, el gobierno departamental tiene listos canales de atención presencial y virtual en todo el territorio nacional. Los contribuyentes pueden realizar su pago en efectivo en las sucursales de Davivienda, Banco de Occidente, puntos Efecty (convenio #6544), cajas de Almacenes Éxito, la red Facilísimo o directamente en la Tesorería General.

Para quienes prefieren la rapidez del entorno digital, la plataforma PSE ya está completamente habilitada en el portal web de la Gobernación para pagos seguros con tarjeta de débito o crédito.

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El profesional del derecho Yesid Andrés Ríos Pinzón, tomó posesión como Magistrado de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío.

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Desde hace varios años, la constructora CAMU no lideraba proyectos de construcción de casas en el departamento del Quindío debido a la falta de tierra, por eso la apuesta es el macroproyecto Ciudad Origen, que integra varias opciones de construcción de casas, pero también de apartamentos.

En este caso Brassia Campestre, un conjunto de 92 casas, cuyo valor oscila en 800 millones de pesos cada una, en un predio ubicado en la vía hacia el aeropuerto El Edén de Armenia en zona urbana del municipio de La Tebaida, la primera etapa de 29 casas de dos pisos ya está terminada y en un 90% vendida, consolidando a la región como territorio de oportunidad, inversión y desarrollo.

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Durante este puente festivo en el Quindío se llevará a cabo el primer festival de cafés especiales

El evento se desarrollará en el centro de convenciones de Armenia los días 19 y 20 de julio con entrada gratuita. El gerente de la Finca El Ocaso del municipio de Salento Santiago Patiño dio a conocer que la agenda del festival combina la academia, los negocios y la destreza técnica a través de eventos de alto nivel como es el Campeonato Regional AeroPress y el primer campeonato latinoamericano para caficultores tostadores de café.

Dijo que será la primera edición que cuenta con el apoyo de la gobernación departamental, la Rap Eje Cafetero y la cámara de comercio donde habrá 60 stands comerciales donde la comunidad puede adquirir un buen café y además obtener conocimiento alrededor del proceso de café especial. Reconoció que es un gran evento para las familias durante este puente festivo puesto que siendo gratuito permite la masiva asistencia.

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La Alcaldía de Armenia y Corpocultura iniciarán las celebraciones por los 60 años del departamento del Quindío con un ciclo de tres conciertos, que comenzará este viernes 17 de julio, a las 5:00 p. m., en el hall del Banco de la República, con la presentación del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Municipal de Música Luis Ángel Ramírez Alzate.

Este primer recital abrirá una agenda artística diseñada especialmente para exaltar, a través de la música, la historia, la identidad y el patrimonio cultural del Quindío.

“Es una invitación muy especial para la comunidad en general, para que asista a este evento de entrada libre y completamente gratuita”, destacó Nicolás Cardona, coordinador de la Escuela Municipal de Música de Armenia.

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La Secretaría de Educación departamental reconocerá hoy viernes 17 de julio, a los mejores funcionarios del sector, en el marco de la Gala Docente 2026, que tendrá lugar en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia desde las 4:00 de la tarde.

Para la ocasión, entregarán la medalla Máxima Docencia a educadores de los 11 municipios no certificados en educación, y que por lo tanto se vinculan al departamento para la prestación del servicio. También se otorgarán reconocimientos al Docente Destacado de las Redes de Aprendizaje, a la Experiencia Significativa TICs, y a los responsables de Experiencias Significativas adelantadas en el territorio.

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Filandia vivirá este fin de semana la versión 17 del festival camino del Quindío, una tradición de la colina iluminada del Quindío que rinde homenaje al paso del libertador Simón Bolivar por estas tierras

Filandia se prepara para recibir una nueva edición del Festival Camino del Quindío, una de las celebraciones culturales más representativas de la región, que año tras año fortalece su reconocimiento y resalta la identidad del municipio.

Durante tres días, en el marco de la conmemoración del 20 de Julio, habitantes y visitantes disfrutarán de una programación llena de tradición, historia, arte, música, color y expresiones culturales que mantienen vivas las raíces de nuestro territorio.

La programación incluye sábado 18 de julio y domingo 19 de julio la exhibición de los balcones, el mercado campesino y talleres de cestería, y el lunes 20 de julio a las 2 de la tarde el gran desfile del festival camino del Quindío.

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En deportes, Los ocho mejores equipos del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia-Policía Comunitaria 2026 iniciarán este domingo 19 de julio el camino hacia el título, cuando se disputen los cuartos de final en la cancha del barrio 7 de agosto.

Según el coordinador del evento, el líder comunitario Jairo Soto, los compromisos de eliminación directa empezarán a las 9:00 a. m., y a partir de esta instancia los partidos se jugarán en dos tiempos de 25 minutos.

El Torneo Hinchas de Paz continúa consolidándose como una estrategia para promover el deporte formativo y el aprovechamiento del tiempo libre en los barrios de Armenia, llevando cada fin de semana el fútbol a diferentes escenarios, con el respaldo de la Alcaldía de Armenia y el Imdera.