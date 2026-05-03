Reapertura de la morgue del Quindío tras cierre temporal por obras de mejoramiento

Armenia

En septiembre del año 2025 iniciaron las obras de adecuación de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá y como plan de contingencia inicialmente los cuerpos eran trasladados hacia Pereira, pero al superar la capacidad el cementerio Jardines de Armenia sirvió como morgue temporal.

Finalmente, las obras fueron entregadas el pasado 30 de abril y tras la habilitación de la secretaría de salud se generó la reapertura correspondiente.

Al respecto el director operativo infraestructura vial y social de la gobernación del Quindío, Carlos Felipe Sabogal reconoció que era una obra de complejidad puesto que eran adecuaciones sobre una infraestructura existente que tenía una serie de observaciones realizadas por las auditorias de la secretaría de salud con el fin de prestar un mejor servicio.

“11 de los municipios pusieron recursos, la gobernación y proyecta también pusieron recursos, se hizo un convenio, con ese convenio se adquirieron los materiales requeridos para hacer las adecuaciones y la Secretaría de Infraestructura puso todo su personal operativo para hacer las obras y pues se logró con un trabajo muy arduo y con una meta límite muy clara que era el día 30 de abril entregar las adecuaciones necesarias y requeridas", mencionó.

Manifestó que tras un arduo trabajo se cuenta con una morgue operativa teniendo en cuenta que faltan pequeñas adecuaciones para llegar al 100%.

En cuanto a las obras realizadas en la morgue, sostuvo que se requerían espacios totalmente separados y adecuados uno para la parte de necropsia, zona de neveras y conservación y otro para los procedimientos como la extracción de órganos.

Explicó que actualmente la morgue departamental cuenta con tres áreas para realizar este tipo de procesos operativos y toda el área de residuos quedó aislada teniendo en cuenta los respectivos requisitos.

“Sí, digamos la observación principal y digamos la macro que nos había llevado a la contingencia de no tener la morgue es que se requerían espacios totalmente separados y adecuados aparte, uno para la parte de necropsias, uno para la zona de neveras y conservación y uno para el tema de órganos y todo lo que tiene que ver con ese sistema", explicó.

Añadió: “Entonces, ya en este momento la morgue cuenta con tres áreas totalmente separadas para hacer esos procesos operativos y toda la área de residuos quedó totalmente aislada y con todos los requisitos que se pedian para tal fin".

Además, dijo que establecieron la ampliación de la morgue donde había una nevera y quedarán tres operativas, antes solo contaban con una camilla para las necropsias y adecuaron tres.

Recordemos que se tiene viabilizado un lote para la construcción de la morgue en Armenia, sin embargo, el tema álgido es la consecución de recursos.