Plan de contingencia en el Quindío, cementerio Jardines de Armenia servirá como morgue temporal

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Armenia

El Cementerio Jardines de Armenia servirá como morgue provisional en el departamento del Quindío ante la negativa de Pereira de recibir más cadáveres porque no tiene capacidad

Ante la contingencia generada por la falta de morgue en el departamento del Quindío, las autoridades han tomado decisiones inmediatas para garantizar la salubridad pública y la atención adecuada de esta situación.

Gracias al trabajo articulado entre la gobernación del Quindío, el municipio de Armenia, Medicina Legal y el Ministerio Público, se ha logrado una solución transitoria en beneficio de la comunidad.

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Ante la contingencia por la falta de morgue en la región, el alcalde de Armenia, James Padilla y el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez concertaron con las demás autoridades, una medida temporal para garantizar este servicio.

El alcalde de Armenia, James Padilla señaló “En un esfuerzo conjunto, y con el apoyo solidario de Jardines de Armenia —liderado por Monseñor Carlos Arturo Quintero— se ha establecido un plan de contingencia que se implementará durante los próximos diez días en este camposanto”

El secretario del interior Jaime Andrés Pérez indico que el gobierno departamental ratifica su compromiso de entregar la obra de la morgue en el municipio de Calarcá el próximo 30 de este mes, como solución definitiva a esta problemática.