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16 jul 2026 Actualizado 02:53

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Fiscal Camargo confirma estar de acuerdo con eliminación de audiencias de imputación de cargos

La propuesta es de Iván Cancino, ministro de Justicia designado en el Gobierno de Abelardo De la Espriella

Luz Adriana Camargo. Foto: Caracol Radio.

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En su visita a Barranquilla, la Fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que está de acuerdo con la propuesta de Iván Cancino, ministro de Justicia designado en el Gobierno de Abelardo De la Espriella de eliminar las audiencias de imputación de cargos.

“Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito es ver como agilizamos el procedimiento y ese es un propósito que estaremos para apoyar”, indicó.

Le puede interesar: MinJusticia designado propone eliminar audiencia de imputación para hacer ágil el sistema judicial

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Iván Cancino, ministro de Justicia designado en el Gobierno de Abelardo De la Espriella indicó que este es un procedimiento que pierde sentido si el juez de control de garantías no puede hacer un análisis de fondo sobre la imputación presentada a la Fiscalía.

Lea también: Fiscalía apoya idea de MinJusticia designado, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, afirmó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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