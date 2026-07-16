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16 jul 2026 Actualizado 02:26

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“No se le retiró”: Fiscal Luz Adriana Camargo explica la salida de Lucy Laborde de la Fiscalía

El caso de Nicolás Petro ya se encuentra en la etapa de juzgamiento.

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En su visita a Barranquilla, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó las razones por las cuales sale del ente investigador la fiscal Lucy Laborde, quien estuvo al frente del caso de Nicolás Petro.

Camargo indicó que a Laborde “no se le retiró”, sino que sale de la Fiscalía tras no participar de un concurso de méritos, por lo que su cargo lo asumirá la persona que quedó seleccionada.

“Hicimos un concurso que estamos en pleno proceso de nombramiento de los cargos respectivos, y dentro de esos cargos estuvo, como muchos otros, de cargos de fiscal especializado”, manifestó.

¿Cómo va el proceso de Nicolás Petro?

Por otra parte, sostuvo que el caso de Nicolás Petro sigue avanzando según lo estipulado y se están resolviendo los planteamientos presentados por los abogados.

“La defensa de Nicolás Petro presentó unos recursos por la negativa de unas pruebas por parte del Juez y ese recurso se está surtiendo ante el Tribunal Superior de Barranquilla, una vez se surte ese recurso, se podrá fijar fecha para la etapa de juzgamiento”, indicó.

Mientras tanto, aún no ha iniciado el juicio contra Nicolás Petro debido a que no hay fiscal posesionado para adelantar las audiencias.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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