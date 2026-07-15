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Si eres moreno y sales, corres peligro: MIRC advierte tras muerte de colombiano en operativo de ICE

Ruben Torres, director de Incidencia y Políticas Públicas de la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC), habló en 6AM W, con Julio SánchezCristo, tras la muerte del colombiano Joean Sebastián Guerrero en medio de un operativo del ICE.

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“Eso es algo que hemos visto en los últimos seis meses. ICE no está buscando a la gente peligrosa, se enfocan en agarrar a la gente en la calle (…). Si eres un hombre moreno y sales, corres peligro”, afirmó.

Expresó que la familia de Joan Sebastián les pidió ayuda para “procesar la tragedia”, por lo que contó que ellos, al conocer la noticia, llegaron al lugar para investigar y conocer testimonios de la comunidad sobre lo que había sucedido.

¿Qué se sabe del caso Joan Sebastián Guerrero?

“Sabemos que a las 7:00 comenzó el operativo. A las 7:15 él salió del apartamento y minutos después sucedió todo eso”, dijo.

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Además, aclaró que, de acuerdo con las leyes de Maine, el fiscal general controla la investigación y deben sacar un reporte.

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“Es difícil decir que sea un precedente para el futuro”, pues el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que “se hiciera caso omiso y que siguieran si es necesario”, mencionó, aunque resaltó que se trata de una pequeña victoria.

De la misma manera, cuestionó que en ICE contrataran “gente sin entrenamiento” que “se basa únicamente en el color de la piel”.

Asimismo, advirtió que la historia que cuentan desde el ICE es que las víctimas de los operativos eran “violentos y causaban caos”.

“No conocemos de ninguna falta o falla con la ley”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: