“El Ejército es mi vida”: general John Jairo Rojas víctima de montaje en las fuerzas militares

Ibagué

El brigadier general retirado del Ejército, John Jairo Rojas, es recordado por su retiro de la institución en el 2023 cuando dirigía el Comando Conjunto No. 2 del Suroccidente, por supuesta corrupción y nexos con grupos armados. La Fiscalía finalmente archivó el caso por tratarse de un montaje, al parecer coordinado desde el interior de la cúpula militar.

“Han sido dos años y medio de mucha tristeza y de dolor, porque atacaron a mi familia, salgo victorioso del suroccidente y me dicen que voy de agregado militar a la OTAN, un cargo demasiado importante y cuando estoy esperando, me sale un informe en el que me pusieron todos los delitos, siempre dije que era un montaje y fue un teniente que se arrepintió de lo hecho”, dijo el brigadier general retirado del Ejército, John Jairo Rojas.

John Jairo Rojas aseguró que cada vez más van a salir pruebas de cómo se habría fraguado este montaje en su contra con el que acabaron su vida de 36 años sirviendo desde el Ejército al país.

“Yo siempre me preparé para defenderme de los bandidos, peor no sé si hay una orden de las estructuras de Calarcá o de Mordisco que tenían que sacarme, qué hizo para que la misma institución me sacara sin ningún motivo”, dijo el brigadier general, John Jairo Rojas.

“El Ejército es mi vida”: John Jairo Rojas

El general retirado del Ejército, John Jairo Rojas, aseguró que está dispuesto de volver a las fuerzas militares a servirle país si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lo reintegra luego de comprobarse que fue víctima de un montaje.

“Mi hoja de vida está impecable, tuve todos los cargos en el Ejército de una forma sobresaliente, dijo nuevamente la patria llama y donde esté será Ibagué y Tolima, en el Ejército todos saben que soy del Tolima”, resaltó.

Rojas sostuvo que desde los 17 años ingresó al Ejército y durante 36 años fue su vida, por lo que cree que la patria ganaría en un llamado y volvería a las fuerzas militares.

John Jairo Rojas nuevo secretario de Gobierno de Ibagué

El general retirado del Ejército asumió el cargo ante la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en medio de un evento en el que participaron líderes comunales a los que les dio su palabra se mejorar la seguridad y combatir la delincuencia en la capital del Tolima.

“Haré un plan de trabajo pero que la comunidad lo construya, de ahí haré unas líneas de acción para poder mostrar resultados, quiero contribuirle a Ibagué desde la Secretaría de Gobierno”, puntualizó.