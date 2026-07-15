Audio del general Ospina, excomandante del Ejército, confirmaría montaje contra el general Rojas

Un audio conocido por Caracol Radio revelaría una conversación entre el general en retiro John Rojas y el entonces comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, en la que se habla de presiones internas, ataques, disputas de poder y de una supuesta orden del entonces ministro de Defensa para sacar al oficial de la institución.

La grabación cobra relevancia porque Rojas ya había denunciado ante este medio que fue víctima de un presunto montaje dentro del Ejército Nacional, con el que, según su versión, se habría buscado afectar su nombre, frenar su proyección en la línea de mando y sacarlo de la institución.

El punto más delicado del audio aparece cuando Ospina habría reconocido que la decisión frente a Rojas no habría sido propia, sino que habría obedecido a una instrucción del entonces ministro de Defensa.

“La orden fue del ministro”, se escucha en uno de los apartes de la conversación, según el audio conocido por Caracol Radio.

Esa frase cambia el alcance del caso, porque ya no se trataría únicamente de una pugna interna dentro del Ejército, sino de una decisión que, según lo dicho por el entonces comandante de la institución, habría venido desde el nivel civil del sector Defensa.

En otro fragmento de la conversación, Ospina también menciona documentos, fiscales, al inspector Reyes y al ministro, en medio de las actuaciones que rodeaban el caso Rojas.

“Todos los documentos salen en un día, claro, salen en un día, pero esto que ya dice el ministro, sí está ya todo. Y al inspector Reyes, yo ya hablé con los fiscales, yo ya hablé con los fiscales. Todo el paquete me lo pasan”, se escucha en la grabación.

Ese aparte abre nuevas preguntas sobre el papel que pudo tener el Ministerio de Defensa en el manejo del caso, pues Ospina no solo habla de una orden del ministro, sino también de documentos, fiscales, inspección interna y de un “paquete” que, según él, le pasarían.

En la conversación, Ospina también reconoce que había personas con intereses en el poder y que no querían que Rojas permaneciera proyectado dentro del Ejército.

“Esas personas que tenían la ambición del poder, esas personas que no querían que uno estuviera ahí, usted en proyección y yo en el cargo. Porque finalmente fue eso, entonces los ataques fueron muy duros”, dice el entonces comandante del Ejército.

Ese fragmento coincide con la denuncia que Rojas había hecho ante Caracol Radio sobre un presunto montaje en su contra. Según esa versión, oficiales de inteligencia y contrainteligencia habrían construido señalamientos para afectar su carrera, cerrarle el paso dentro de la línea de mando y forzar su salida de la institución.

Otro de los apartes apunta directamente a la discusión interna sobre la permanencia de Rojas en el Ejército. Ospina le dice que habría pedido que lo dejaran terminar hasta diciembre antes de salir

“Yo había dicho que lo dejeran terminar a usted hasta diciembre y se vaya. Y se lo digo aquí por delante de mí. Yo se lo digo porque usted es un gran general”, se escucha en el audio.

La frase evidenciaría que dentro de la institución sí existía una discusión sobre si Rojas debía continuar o salir antes de tiempo.

En otro momento, Ospina parece rechazar que las actuaciones contra Rojas hubieran sido una decisión tomada únicamente por él.

“Porque yo no lo hice. Si yo te quiera decir, yo esperaba mejor. No, y uno también tendría que hacerlo. Y se prestó para eso, pero yo no lo hice”, se escucha en otro aparte de la conversación.

Ese fragmento refuerza una de las líneas más sensibles del audio: que el entonces comandante del Ejército intentaba explicar que lo ocurrido con Rojas no habría nacido solo de una decisión suya, sino de un contexto institucional más amplio y de una orden superior.

La grabación también deja ver el impacto personal que generaron los ataques internos. Ospina habla del daño causado y menciona afectaciones familiares.

“No saben el daño...”, dice en uno de los apartes.

Más adelante, el general también se refiere a señalamientos que, según él, fueron desproporcionados.

“Están diciendo tantas cosas tan bárbaras que usted estuvo en mi oficina, en mi oficina, y no le dio ninguna relación a usted”, se escucha en la conversación.

En septiembre de 2023 se hicieron una serie de informes por parte del general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, sobre el general Raúl Vargas, en ese momento comandante de la tercera división, y del comandante del Comando Específico, el general Federico Mejía

En ese informe, que está en poder de Caracol Radio se adjuntan una serie de supuestos hechos que habría cometido el general y lo vinculan con supuestos nexos con grupos armados, lo cual hasta la fecha no se ha probado.

Lo llamativo de este caso es que los tres informes de los tres generales se hicieron coincidencialmente el día 22 de septiembre de 2023, posteriormente el 25 de septiembre de 2023 se radican ante la Fiscalía General de la Nación.

Por último, dentro del documento se acusa supuestamente al general de tener nexos con alias ‘Mayimbú’, con el ELN y otras series de irregularidades que no se han probado ni se adjuntaron pruebas en ese informe.