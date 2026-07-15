Preocupación en Ibagué por drástica disminución de asientos en los vuelos hacia Bogotá

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, Naydú Romero, se mostró preocupada por la considerable disminución de asientos disponibles en los aviones que cubren la ruta que conecta al Aeropuerto Perales con Bogotá.

Según la funcionaria, las aerolíneas Avianca, Clic y Latam han decidido utilizar aviones más pequeños para cubrir la ruta Ibagué - Bogotá. Avianca, por ejemplo, pasó de un avión Airbus A319, que puede contar con hasta 150 asientos, a un ATR 72 con menos de 80 asientos.

“Venimos viendo que desde hace varios meses la aerolínea (Avianca) no nos envía el avión grande, sino el más pequeño, de menos sillas, y por eso se ha visto afectada la llegada de pasajeros por vuelos nacionales a Ibagué. En cambio, se ha incrementado la llegada de pasajeros por la Terminal de Transportes”, señaló Romero.

Las cifras expuestas por la funcionaria indican que la cantidad de asientos disminuyó hasta en un 50 %, ya que las aerolíneas envían aviones incluso de apenas 40 puestos, lo que refleja la baja oferta frente a la alta demanda.

“Se ven muy afectadas las frecuencias y, sobre todo, el número de pasajeros para la ciudad. Hay más demanda de pasajeros, pero no nos ofrecen la capacidad suficiente. Incluso nos han llamado muchas personas a preguntar qué pasa, porque muchas deben venir en el primer vuelo de la mañana, y a veces no envían el avión o envían el más pequeño, y cuando van a comprar no hay tiquetes”, acotó la funcionaria.

La Alcaldía avanza en diálogos con otras aerolíneas, como Wingo, para buscar alternativas que permitan ampliar la oferta de vuelos y frecuencias en el Aeropuerto Perales.

“El Aeropuerto Perales es totalmente competitivo, tiene todo, es perfecto. Ya es un problema interno de las aerolíneas con la Aerocivil por los slots o parqueaderos, pero es un problema de las aerolíneas, que de pronto prefieren enviar el avión para otros destinos. Queremos que lleguen más porque nos vamos a ver muy afectados”, concluyó.