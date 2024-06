Caso complot “express” al general John Rojas: El interrogatorio del testigo en la Fiscalía

JUDICIAL

El teniente Frederikc Acuña Picón, es un uniformado de inteligencia militar, y en interrogatorio confesó ante una fiscal anticorrupción que participó en un montaje para sacar del Ejército Nacional al general John Jairo Rojas, a quien apodaban como el “general de la Paz”. El testigo busca negociar un principio de oportunidad.

En el interrogatorio que permanecía en reserva y que conoció Caracol Radio, el teniente Acuña, dijo que elaboró informes de inteligencia falsos, con una fuente humana cuestionable, presuntamente por órdenes de otros coroneles, todo para hacer creer que el general John Rojas, supuestamente tenía nexos con las disidencias.

La declaración dice que, presuntamente, el coronel Camilo Andrés Osorio Rodríguez, apodado como ‘Baltazar’, y el coronel John González Reyes, le habrían pedido vigilar al general Rojas, a su familia e inventar informes de inteligencia.

Dijo que decidió hablar porque se intensificaron ataques contra su vida y porque se enteró que le estaban fabricando un montaje.

La fuente cuestionable y el coronel Osorio

La fuente humana le dijo al teniente Acuña que, supuestamente, la estructura ‘Carlos Patiño’ le había comprado al general Rojas una casa de $3 mil millones en la ciudad de Ibagué, y que, que le estaban haciendo pagos de 200 o 150 millones, mensuales por dejar pasar actividades de narcotráfico y para mantener contacto todo sería a través del coronel Osorio.

El testigo Acuña, le dijo a la Fiscalía que no le creyó a la supuesta fuente, porque las características del general no coincidían.

Entre el 15 y el 25 de febrero sucedió el primer inconveniente con el coronel Osorio, al superior no le gustó que el teniente Acuña cuestionara a la fuente humana.

“Mi coronel Osorio se molesta mucho más, me dijo hermano usted recibió la información ahora hágame un informe de contacto y me lo pasa, automáticamente yo le repliqué que si no me dejaba cumplir el protocolo, yo no me iba a embalar y se lo repetí que el informe lo debía firmar yo como comandante de compañía, que si no cumplía con el protocolo. A esa fuente yo le daba un C3 que significa que “es remotamente posible que la información pueda suceder”, estábamos hablando de un aforado de un general, no podía ser irresponsable desconociendo la ley”.

El coronel González Reyes y la orden para espiar la familia

Sobre el coronel González Reyes, dijo que él le dio la instrucción de ubicar una casa del general en Ibagué, y que inventara que estaba avaluada en $3 mil o $4 mil millones y que era procedente de dineros del narcotráfico.

“Don Will me dijo que el trabajo era para ya, que era orden de mi coronel Gonzales Reyes, así que esa misma tarde yo verifique la dirección para ver las vulnerabilidades del conjunto y ver cómo podía ingresar a verificar el numero de la casa, ese conjunto está ubicado en un alto estrato de Ibagué. Mi estrategia fue ganarme la confianza del vigilante para ingresar, al conjunto indicando que era vecino del conjunto de al lado y se me había caído una pelota, yo encontré la casa g9 y le tome las respectivas fotos, pero no le pregunte nada al vigilante. Saliendo del conjunto llame a mi mayor Cotes, alias don Will le envié las fotos, le pregunte que de quien era esa casa, y el solo dijo que era una orden de mi coronel González reyes, y yo le dije ahí le copie la orden”.

La logística

Caracol Radio supo que, el excomandante del Ejército Nacional, General Mauricio Ospina, en junio del año 2023, habría facilitado una aeronave al coronel González Reyes, entonces comandante del Comando de Contrainteligencia, para viajar a Popayán.

De ese viaje nació la misión de trabajo 2023-5500074620-4 EM, destinada para actividades administrativas, pero, al parecer, y es algo que investigan las autoridades, el coronel Gonzalez Reyes y el coronel en retiro Alexander Beiber, comandante de la brigada de Contrainteligencia Militar N1, presuntamente habrían utilizado ese viaje para armar los documentos “express” y el presunto montaje contra el Brigadier General John Rojas.

La advertencia a la Procuraduría

El testigo Acuña, pidió protección a la Fiscalía y también solicitó a la Procuraduría vigilancia especial al proceso que se adelanta en el Ejército, denunció irregularidades y que estarían tratando de manipular ese proceso.

En la Fiscalía, fuentes indican, que parte de lo dicho por el testigo, ya fue corroborado.