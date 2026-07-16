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El artista paisa Jhay P le apuesta al merengue urbano con su nueva canción “Fue Culpa Suya”

Jhay P es un artista paisa del género urbano que se ha destacado en los últimos años en la escena musical por su versatilidad. Actualmente, continúa consolidándose como uno de los artistas colombianos con mayor proyección dentro de la nueva generación del género urbano.

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Su más reciente lanzamiento musical se titula “Fue Culpa Suya” y explora una historia de amor inesperada sobre una base de merengue urbano, reafirmando su apuesta por sonidos frescos y comerciales.

“Fue Culpa Suya”

“Es una canción que nace desde la ciudad de Miami con el productor Nabález que es de Bogotá y con Avi de Costa Rica, fue una canción que salió muy fácil. Yo tenía la idea de hacer un “merengueton” y con él nos fluyó, esta canción no quedó guardada, porque le gustó a todo el equipo”, indicó el cantante a Caracol Radio.

Este lanzamiento llega después de una serie de sencillos que han fortalecido su propuesta artística, entre ellos “RIKA”, “Karibe”, “Complejo de Salvador” y “Le Pedí a Dios” junto a la cantante Greeicy.

El video fue grabado en Santa Fé de Antioquia, un pueblo ubicado a una hora de Medellín, en un hotel, “me lo gocé porque estaba en el pueblo favorito mío”.

El artista contó a Caracol Radio que se encuentra en el proceso de completar un disco en el que está trabajando y donde estarán las canciones que ha compartido con su público recientemente.

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¿Con quién le gustaría colaborar?

A lo largo de su carrera ha colaborado con reconocidos artistas como Feid, Greeicy, Juan Duque, Maldy, Sebaxxss, entre otros, ampliando su alcance dentro de la industria musical latina.

Agregó que también le gustaría trabajar con otros artistas colombianos destacados como J Balvin, Karol G, Maluma y también con los artistas Myke Towers y arcángel.

Su propuesta se caracteriza por combinar el reguetón con influencias del pop latino y ritmos tropicales, construyendo un sonido que conecta con las nuevas audiencias.

Jhay P ha sido reconocido por diferentes plataformas e iniciativas de la industria que destacan a los nuevos talentos de la música latina, gracias al crecimiento sostenido de su proyecto.

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