Ricardo Arjona revela los detalles de su esperado concierto en Medellín

La cuenta regresiva para el regreso de Ricardo Arjona a Medellín ya comenzó. Luego de conquistar al público colombiano con cinco conciertos con boletería agotada en el Movistar Arena de Bogotá.

El artista se prepara para ofrecer un espectáculo renovado el próximo 24 de julio en el Estadio Envigado, donde promete una experiencia diferente para sus seguidores.

El concierto, que se encuentra muy cerca del sold out, contará con una producción de gran formato diseñada especialmente para esta etapa de la gira.

Para hacer posible el montaje, más de 50 personas integrarán el equipo de producción que acompañará al cantante, además de varios contenedores encargados de transportar toda la infraestructura técnica del espectáculo.

Uno de los principales atractivos de la noche será la tarima B, un escenario secundario ubicado en medio del público que permitirá a Ricardo Arjona acercarse a los asistentes ubicados en las graderías.

Con este espacio, el artista buscará crear un momento más íntimo y cercano, rompiendo la distancia habitual entre el escenario principal y sus seguidores.

El repertorio también será uno de los grandes protagonistas del concierto. Durante la presentación, el cantautor hará un recorrido por más de tres décadas de carrera.

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Entre los temas confirmados se encuentran “El problema”, “El que olvida”, “Acompáñame a estar solo”, “Cómo duele”, “Mujer de lujo”, “Si el norte fuera el sur”, “Lo poco que tengo”, “Fuiste tú”, “Dime que no” y “Te conozco”.

A este repertorio se sumarán éxitos como “Historia de taxi”, “Mujeres”, “Señora de las cuatro décadas”, “Apnea”, “El amor” y “La vida se volvió un cabaret”, canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores y que prometen convertir la noche en un recorrido por algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Con una puesta en escena renovada, un despliegue técnico de gran magnitud y un repertorio cargado de nostalgia, Ricardo Arjona se alista para reencontrarse con el público antioqueño.