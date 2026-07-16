Rosalía ya está en Bogotá: así serán sus conciertos del LUX Tour en el Movistar Arena

Rosalía se presenta hoy, jueves 16 de julio, en el Movistar Arena de Bogotá, en la primera de las dos fechas de su LUX Tour en el país. La segunda función será el sábado 18 de julio. La artista española confirmó su llegada a Colombia ayer, 15 de julio, a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen de la bandera de Colombia junto al mensaje “Marica, ya estoy aquí y mañana SHOW!!!”

Rosalía comparte por medio de Instagram que ya se encuentra en Colombia. Foto: @rosalia.vt Ampliar Rosalía comparte por medio de Instagram que ya se encuentra en Colombia. Foto: @rosalia.vt Cerrar

¿A qué hora será el concierto y cómo ingresar?

La apertura de puertas del recinto será a las 7:00 de la noche y la presentación principal está programada para iniciar a las 9:00 de la noche. Sólo se permitirá el ingreso a mayores de 12 años, quienes deberán estar acompañados por un adulto responsable. Aún quedan boletas disponibles para ambas fechas, con precios que van desde los 282.000 hasta los 588.100 pesos, según la localidad.

Así es el espectáculo del LUX Tour

El show se presenta como una especie de ópera contemporánea, con una estética que se aleja de la etapa ‘Motomami’ para incorporar referencias religiosas. La producción está a cargo de la Heritage Orchestra, una agrupación británica, e incluye coreografías del colectivo francés (La) Horde en una puesta en escena dividida en cuatro actos.

El setlist esperado

Según los conciertos previos de la gira, el repertorio incluye 24 canciones divididas en cuatro actos, con temas como “Berghain”, “SAOKO”, “LA FAMA” y “LA COMBI VERSACE” en la segunda parte, y el momento del “Confesionario” en la tercera. El cierre del show suele incluir éxitos como “BIZCOCHITO”, “DESPECHÁ” y “Malamente”, mientras que el final está reservado para “Magnolias”.

Restricciones para el ingreso

La organización no permitirá el ingreso de maletas grandes, mascotas, alimentos, bebidas, cámaras profesionales, drones, pancartas, elementos pirotécnicos ni prendas alusivas a equipos de fútbol. También se recomienda a los asistentes usar transporte público y asistir acompañados.