Greeicy inicia su: “Candela World Tour” y se suma a la gira de Karol G en Norteamérica

Greeicy comienza una nueva etapa en su carrera con el inicio del “Candela World Tour”, la gira internacional con la que presentará en vivo su más reciente álbum de estudio.

Como parte de esta nueva aventura, la cantante colombiana también fue confirmada como invitada especial de Karol G en tres fechas de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” en Estados Unidos.

La artista acompañará a Karol G el 16 de agosto en Los Ángeles, el 27 de septiembre en Houston (Texas) y el 3 de octubre en Miami, donde interpretará parte de su repertorio ante miles de asistentes.

Este anuncio llega en un momento destacado para ambas artistas, cuya colaboración “Amiga Mía”.

Canción incluida en el álbum Tropicoqueta, ya supera los 72 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 29 millones de visualizaciones en YouTube.

El anuncio coincide con el inicio del “Candela World Tour”, que arrancará el próximo 17 de julio durante el Cook Music Fest, en Tenerife, España.

Posteriormente, la gira continuará por otros festivales y escenarios de ciudades como Sevilla y Barcelona, antes de extenderse a países como Inglaterra, Canadá, Argentina, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela.

Durante esta gira, Greeicy presentará en vivo las canciones de Candela, su cuarto álbum de estudio, un trabajo que refleja una etapa personal y artística marcada por la exploración de nuevos sonidos.

El proyecto fusiona géneros como afrobeat, dancehall, vallenato, merenguetón, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano, construyendo una propuesta musical diversa.

El disco reúne 12 canciones inspiradas en el concepto del fuego interior como símbolo de fuerza, transformación y conexión personal.

Desde su lanzamiento, Candela supera los 260,3 millones de reproducciones en plataformas digitales, impulsado por sencillos como “Quiero +”, certificado Platino en Colombia, y “Limonar”, que ya acumula más de dos millones de creaciones en TikTok y recibió la certificación Oro.

Además, el álbum logró un Disco de Oro en Colombia incluso antes de su estreno oficial, tras superar los 227 millones de reproducciones durante su etapa de lanzamiento, consolidando uno de los proyectos más exitosos de la carrera de la artista caleña.

Con una gira internacional, un nuevo álbum de gran acogida y su participación junto a Karol G, Greeicy sigue fortaleciendo su presencia en la escena musical internacional y ampliando el alcance de su propuesta artística.