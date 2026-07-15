Primer tráiler ya disponible de “I Play Rocky”: La lucha de Stallone por tener el papel del clásico

Ya está disponible el primer tráiler de “I Play Rocky”, la película biográfica que recrea la historia detrás de la creación de “Rocky” (1976) y la lucha de Sylvester Stallone para convertirse en el protagonista del filme que cambió su carrera.

El actor Anthony Ippolito, conocido por su papel de Al Pacino en la serie “The Offer”, fue elegido para interpretar a Stallone. En redes sociales, los usuarios destacaron su trabajo de caracterización, desde el parecido físico hasta la recreación de su particular forma de hablar.

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El conflicto central de la historia

El adelanto muestra a Stallone escribiendo el guion sobre un boxeador desconocido llamado Rocky Balboa, mientras varios estudios intentan convencerlo de vender el libreto para que una estrella ya consagrada asuma el papel principal. Pese a las presiones, el personaje se mantiene firme en su decisión de protagonizar la historia que él mismo escribió.

Reparto y producción

La cinta también incluye a Stephan James en el papel de Carl Weathers, quien dio vida a Apollo Creed en la película original; AnnaSophia Robb como Sasha Czack, primera esposa de Stallone; y Matt Dillon como Frank Stallone Sr., padre del actor. Completan el elenco Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Robert Morgan.

Aunque Stallone no participa como productor ni como parte creativa del proyecto, respaldó públicamente el filme y a Ippolito durante el rodaje, realizado en octubre de 2025.

El legado de “Rocky”

“Rocky”, escrita y protagonizada por Stallone bajo la dirección de John G. Avildsen, se estrenó en 1976 con un presupuesto inferior al millón de dólares y recaudó cerca de 225 millones de dólares en todo el mundo. La cinta ganó tres premios Óscar, incluido el de mejor película, y dio origen a una franquicia de seis entregas de “Rocky” y tres de “Creed”, con una recaudación conjunta cercana a los 1.900 millones de dólares.

“I Play Rocky” llegará a los cines en noviembre de 2026.