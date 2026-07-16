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16 jul 2026 Actualizado 22:40

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Política

Consejo de Estado suspendió decreto que eliminó prima de 18 millones de pesos de los congresistas

La prima especial de los congresistas está estimada en 18 millones de pesos y reglamentada en la Ley 4.ª de 1992.

Consejo de Estado ordena al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de los congresistas, estimada en 18 millones de pesos y reglamentada en la Ley 4.ª de 1992.

La decisión fue adoptada por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, tras argumentar que existen elementos suficientes para decretar la medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.

Precisamente, en el auto, se advierte que tras un análisis preliminar ”surgen con claridad, en esta etapa temprana del proceso (...), elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho", razón por la cual consideró procedente suspender provisionalmente la norma”.

Uno de los principales argumentos del Consejo de Estado radica en que a pesar de que el decreto elimina la primera especial únicamente para los congresistas, sus efectos se podrían extender a otros altos funcionarios del Estado debido a la forma en la que está estructurado el régimen salarial.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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