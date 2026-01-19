Esta semana sale el decreto que reduce la prima de servicios a congresistas: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció en primicia en 6AMW de Caracol Radio que esta semana el Gobierno expedirá el decreto que reduce la prima de servicios de los congresistas, que asciende a cerca de $ 16 millones.

“Los parlamentarios que están preocupados deben continuar preocupados. El decreto ya está en la etapa final de firmas y el decreto va a ser emitido esta semana”, sentenció el jefe de la cartera de Hacienda en estos micrófonos.

Cabe recordar que desde finales de diciembre del año pasado está listo el borrador de decreto que señala que esa remuneración resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población.

El valor de esa prima, que se paga mensual, asciende este año a $16.914.540. Sin embargo, fuentes señalan que a los congresistas, de su sueldo total mensual, le retienen cerca de $20’000.000 de pesos.

“Que la remuneración percibida por los Congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se le en el borrador de decreto.

Específicamente, el Gobierno busca derogar el decreto 2170 de 2013, “por el cual se establece una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026”.

