Cadavid responde a Rodrigo Lara y rechaza que se relacione al Centro Democrático con Gobierno Petro

Las diferencias por la definición de las presidencias del Congreso continúan generando reacciones.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, respondió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, luego de que este hiciera referencia a esa colectividad en medio del debate sobre la conformación de las mesas directivas del Legislativo.

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Cadavid rechazó que se vincule al Centro Democrático con supuestos favorecimientos al gobierno del presidente Gustavo Petro y afirmó que esa colectividad ha mantenido una oposición constante durante los últimos cuatro años.

“Yo lamento que el doctor Lara en esta instancia quiera adjudicarnos a nosotros un colegaje o cercanía con el gobierno Petro, con Gustavo Petro y con el Pacto Histórico, cuando hemos sido nosotros los que de principio a fin hemos hecho una oposición frontal, correcta, directa y no con cartas debajo de la mesa”, manifestó.

El congresista sostuvo que el partido ha sido coherente con su posición política y recordó el respaldo que brindó a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, así como el apoyo posterior a su Gobierno.

“Fuimos el primer partido, el mayoritario, en declarar el apoyo al gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Luego no debería haber mal ambiente y eso nos permite tener la posibilidad y la legitimidad de aspirar a esa dignidad de la Presidencia del Senado de la República”, afirmó.

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Cadavid también reiteró el respaldo del Centro Democrático a Honorio Henríquez como candidato para presidir el Senado, al destacar su experiencia y capacidad para generar consensos.

“Nos mantenemos en Honorio. Es un candidato que conoce el Senado de la República, maneja grandes relaciones, le daría una gran tranquilidad al Gobierno Nacional y, por supuesto, su experiencia es garantía de seriedad para todos los otros sectores políticos y para el país”, puntualizó.