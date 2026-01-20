Noticiero del MediodíaNoticiero del Mediodía

Gobierno expidió decreto que deroga la prima especial para congresistas

El Gobierno expidió el decreto que deroga la prima especial para congresistas a partir del 20 de julio de 2026.

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images / Long Visual Press

Tal como lo anticipó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en 6AM W de Caracol Radio, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto que elimina la prima especial de servicios para los congresistas, que asciende a $16.914.540.

El decreto señala que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto”.

Por esta razón, el Gobierno consideró necesario “reorientar gastos y medidas de austeridad inmediatas y necesarias”.

Sin embargo, fuentes señalan que a los congresistas, de su sueldo total mensual, le retienen cerca de $20’000.000 de pesos.

