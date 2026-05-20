Tres obras fueron suspendidas en la comuna 13, por no contar con licencia de construcción

Medellín

Las autoridades suspendieron tres construcciones irregulares que se estaban llevando a cabo en el sector de Blanquizal, ubicado en la Comuna 13-San Javier, luego de conocer que los responsables no contaban con los documentos exigidos para adelantar estas obras.

Las intervenciones se realizaban en una zona donde no está permitida la edificación de viviendas, debido a que el terreno está destinado para espacios colectivos de la ciudad. Según la Secretaría de Gestión y Control, estas acciones no solo representan una infracción urbanística, sino que también significan riesgos para la vida, afectaciones al espacio público, entre otras problemáticas, especialmente en esta zona identificada como punto crítico de construcciones ilegales en Medellín.

“Detrás de una construcción irregular no solo hay una infracción urbanística; también pueden existir riesgos para la vida, afectaciones al espacio público y pérdidas económicas para las familias que muchas veces invierten sus ahorros sin conocer si el proceso cumple o no con la normatividad”, manifestó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Zona con alta incidencia

Durante lo corrido de este año, en la comuna 13, las autoridades han recuperado alrededor de 860 metros cuadrados de espacio público y han realizado 41 remociones por incumplimientos urbanísticos, con el objetivo de propender por modelos de ocupación del espacio legítimos y garantizar que las obras se adelanten de forma segura, legal y responsable.