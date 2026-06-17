Air-e Intervenida confirma que “seguirá operando con normalidad” hasta que se cumpla liquidación

La empresa Air-e Intervenida aclaró que el proceso de liquidación de la compañía no implicará cambios en las tarifas de energía ni afectaciones en la continuidad del servicio para los usuarios de la región Caribe.

La precisión fue realizada luego del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de la compañía. Según explicó Air-e, la decisión de intervenir la empresa con fines de liquidación fue adoptada desde febrero de 2025 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante una resolución que estableció que la toma de posesión continuaría bajo esa figura.

La compañía señaló que, debido al carácter esencial del servicio público de energía, el proceso de liquidación no podrá concluir hasta que se concrete la entrega de la operación a un nuevo prestador que asuma la atención de las zonas actualmente cubiertas por Air-e.

“Antes de culminar el proceso de liquidación deberá entregarse la prestación al operador que habrá de asumirla en las áreas actualmente atendidas por Air-e Intervenida”, indicó la empresa, al asegurar que este paso es necesario para garantizar una transición ordenada y sin interrupciones para los usuarios.

La empresa continuará prestando el servicio con normalidad

Mientras se define y entra en operación el nuevo operador, Air-e continuará prestando el servicio con normalidad. La compañía aseguró que mantendrá la atención a los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Asimismo, enfatizó que la entrada en la fase de liquidación “no conlleva cambio alguno en las tarifas vigentes, ni afectaciones en la continuidad del servicio”, por lo que las condiciones actuales de prestación se mantendrán conforme a la regulación existente.

Finalmente, Air-e reiteró su compromiso con la continuidad del suministro eléctrico y aseguró que seguirá trabajando de manera coordinada con la Superintendencia de Servicios Públicos y el Gobierno Nacional para que el proceso se desarrolle “en beneficio de los usuarios y de la estabilidad del sistema”.