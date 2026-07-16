Agredido operador de la empresa Air-e en Plato, Magdalena

Magdalena

Un operario de la empresa de energía eléctrica Air-e en el municipio de Plato, Magdalena fue víctima de agresión mientras cumplía labores técnicas en el barrio Las Mercedes. Según la información suministrada por la empresa, el hecho se registró durante un procedimiento de suspensión del servicio en un inmueble que presentaba obligaciones pendientes de pago.

La empresa lamenta profundamente este tipo de hechos que atentan contra la integridad y la vida del personal técnico, quienes desarrollan su labor con el propósito de garantizar la continuidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica para todos los usuarios.

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Según la información de testigos, se ejecutó la suspensión en el inmueble mientras estaba desocupada, y minutos después el propietario llegó y confrontó al personal, lo que terminó de manera violente.

Air-e Intervenida hace un llamado a la comunidad para que las diferencias o inquietudes relacionadas con la prestación del servicio sean tramitadas por los canales institucionales y en un ambiente de respeto, evitando cualquier acto de violencia contra el personal que cumple funciones operativas.