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15 jul 2026 Actualizado 11:07

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Capturados dos integrantes de las ACSN que extorsionaban a mototaxistas en Santa Marta

Según lo informado por las autoridades, estas personas estarían encargadas de realizar censos usando stickers alusivos a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Capturados dos integrantes de las ACSN que extorsionaban a mototaxistas en Santa Marta/ MESAN

Capturados dos integrantes de las ACSN que extorsionaban a mototaxistas en Santa Marta/ MESAN

Capturados dos integrantes de las ACSN que extorsionaban a mototaxistas en Santa Marta/ MESAN
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La Policía Nacional, a través de unidades del GAULA, logró la captura en flagrancia de dos personas por el delito de extorsión. Según lo informado por las autoridades, estas personas estarían encargadas de realizar censos usando stickers alusivos a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, así como de recaudar el dinero producto de las extorsiones efectuadas semanalmente al gremio de mototaxistas.

Los capturados, fueron identificados con los alias de “Dixon” y “Andrés”. Durante el procedimiento, se logró la incautación de material probatorio, los cuales, junto a los capturados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera que se les defina su situación judicial.

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“La Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad a denunciar de manera oportuna e inmediata cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva, y recuerde la campaña: yo no pago, yo denuncio.” Agregó el  coronel Fabio Enrique Sierra Sierra,  comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (E).

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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