En Santa Marta se conectarán cerca de 11.000 hogares a internet de banda ancha

Santa Marta

El Ministerio TIC y la alcaldía distrital de Santa Marta vienen ejecutando el Convenio 1458-2025, que entregará internet a 11.250 hogares en 12 sectores de la ciudad, entre ellos Cantilito, Timayui, Garagoa, Don Jaca, Nueva Mansión y Cristo Rey. La iniciativa dará velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, cumpliendo con el estándar nacional de banda ancha.

La iniciativa contempla el despliegue de 207 km de fibra óptica, e incluye la realización de talleres de sensibilización y la capacitación de 3.375 personas en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.

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La inversión total del proyecto asciende a $16.500 millones, con un aporte de $15.000 millones del Ministerio y $1.500 millones de la alcaldía. En diciembre de 2025 se realizó el primer desembolso por $9.000 millones, y el proyecto cuenta ya con contratos derivados de interventoría e interventor ejecutor, con la ingeniería de detalle desarrollada y en proceso de aprobación.