Más de 300 uniformados velan por la seguridad durante fiesta de la Virgen del Carmen en Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta despliega un dispositivo de seguridad integrado por más de 300 uniformados para acompañar el desarrollo de la celebración de la Virgen del Carmen, mediante acciones de vigilancia, prevención y control orientadas a preservar la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público.

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Según lo manifestado por la institución, estarán presentes en las iglesias donde se llevarán a cabo los actos litúrgicos, así como en corredores viales, la Terminal de Transporte y otros sitios de alta afluencia de personas.

Recomendaciones:





* Si va a conducir, no consuma bebidas embriagantes. Designe un conductor elegido o utilice un medio de transporte seguro.

* Mantenga bajo supervisión permanente a los niños, niñas y adolescentes durante las actividades religiosas.

* Cuide sus pertenencias y evite portar objetos de valor a la vista para prevenir hechos delictivos.