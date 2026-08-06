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07 ago 2026 Actualizado 13:48

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Un samario es el director provisional del partido Defensores de la Patria

El abogado y académico Camilo Noguera Abello asume este cargo. La designación quedó incorporada en la decisión del Consejo Nacional Electoral.

Un Samario es el director provisional del partido Defensores de la Patria/ Sergio Arboleda

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Camilo Noguera Abello ha consagrado su vida laboral y profesional a la academia, fortaleciendo las opciones de educación y formación integral de jóvenes de la Región Caribe, bajo los lineamientos del humanismo cristiano, con el único propósito de apoyar y contribuir al crecimiento al desarrollo de la ciudad, el departamento y la Región.

Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá. Su formación profesional concurrió en esta misma Institución, de donde es egresado como magister en Derecho, especialista en Derecho Público Económico y Derecho Administrativo.

Durante su vida profesional ha recibido diversos reconocimientos y condecoraciones por su desempeño, entre los que se destacan: la Cruz de Bastidas 2009, otorgada por la Alcaldía de Santa Marta; la Exaltación Joven sobresaliente de Colombia en el área de desarrollo empresarial 2009, la cual fue concedida por la Cámara Junior Internacional, entre otros reconocimientos.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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