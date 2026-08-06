Un samario es el director provisional del partido Defensores de la Patria

Santa Marta

Camilo Noguera Abello ha consagrado su vida laboral y profesional a la academia, fortaleciendo las opciones de educación y formación integral de jóvenes de la Región Caribe, bajo los lineamientos del humanismo cristiano, con el único propósito de apoyar y contribuir al crecimiento al desarrollo de la ciudad, el departamento y la Región.

Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá. Su formación profesional concurrió en esta misma Institución, de donde es egresado como magister en Derecho, especialista en Derecho Público Económico y Derecho Administrativo.

Durante su vida profesional ha recibido diversos reconocimientos y condecoraciones por su desempeño, entre los que se destacan: la Cruz de Bastidas 2009, otorgada por la Alcaldía de Santa Marta; la Exaltación Joven sobresaliente de Colombia en el área de desarrollo empresarial 2009, la cual fue concedida por la Cámara Junior Internacional, entre otros reconocimientos.

Le puede interesar:

CAF impulsa una alianza estratégica para fortalecer el turismo en Santa Marta y el Magdalena

Esta designación se suma a la del viceministro de turismo Fidel Vargas quien también es del Magdalena, lo que demuestra según algunas personas un espaldarazo a la ciudad y al departamento.