Magdalena activa alerta hospitalaria preventiva ante jornada del 7 de agosto

La red hospitalaria del Magdalena permanecerá en estado de prevención este viernes 7 de agosto, luego de que la Gobernación del departamento activara la Alerta Amarilla Hospitalaria como medida de preparación ante posibles situaciones que puedan requerir atención de emergencia.

La disposición, impartida a través de la Secretaría Seccional de Salud mediante la Circular Externa No. 723, establece acciones de vigilancia y fortalecimiento operativo en las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas del territorio. La medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del viernes y podrá extenderse de acuerdo con el comportamiento de las condiciones de riesgo.

Durante este periodo, las Empresas Sociales del Estado (ESE) de los diferentes niveles de atención deberán garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en las áreas de urgencias, y mantener activos sus planes institucionales de contingencia. Esto incluye la verificación del personal disponible, la capacidad de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, quirófanos y demás recursos necesarios para responder ante cualquier eventualidad.

Además, los centros asistenciales deberán asegurar la disponibilidad de medicamentos, insumos médicos, oxígeno medicinal, componentes sanguíneos y transporte asistencial, así como el funcionamiento adecuado de servicios básicos como energía, agua y comunicaciones.

El Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) del Magdalena realizará seguimiento permanente a la capacidad instalada de la red, incluyendo la ocupación de urgencias, disponibilidad de camas, atención crítica y traslado de pacientes. Ante cualquier situación que comprometa la prestación del servicio, las instituciones deberán informar oportunamente para activar los mecanismos de coordinación correspondientes.

En caso de registrarse una emergencia de mayor magnitud, el CRUE liderará la articulación entre los hospitales, organismos de socorro, autoridades competentes y demás entidades involucradas, con el fin de garantizar una respuesta organizada y eficiente.

Con esta acción preventiva, el departamento busca mantener preparada su infraestructura de salud y fortalecer los mecanismos de atención frente a cualquier escenario que pueda presentarse durante una jornada que reúne actividades de relevancia nacional.

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