Capitanía de Puerto de Santa Marta conmemora 58 años

Santa Marta

Fundada el 7 de agosto de 1968, hace 58 años, la Capitanía de Puerto de Santa Marta inició una labor para la protección de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y el acompañamiento al desarrollo marítimo y portuario de la región.

En el marco de este aniversario, la Autoridad Marítima Colombiana presenta un balance de la actividad marítima en la jurisdicción y el compromiso de la institución con la seguridad, la protección del medio marino y el fortalecimiento de la economía local, regional y nacional.

Entre 2024 y lo corrido de 2026, la Capitanía de Puerto de Santa Marta ha registrado más de cuatro mil arribos internacionales: 1.651 en 2024, 1.644 en 2025 y 978 durante los primeros siete meses de 2026. A esta dinámica se suman los arribos nacionales, que alcanzaron 32.922 en 2024, 46.624 en 2025 y 27.790 en lo corrido del presente año.

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En materia de importaciones, durante los últimos tres años se movilizaron cerca de 31 millones de toneladas de carga. En 2024 se registraron 11,64 millones de toneladas, en 2025 el registro fue de 11,96 millones de toneladas, mientras que, a julio de 2025 se han movilizado 7,07 millones de toneladas de carga por el puerto de la ciudad.