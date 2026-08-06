Tres menores sufren graves quemaduras tras incendio en una vivienda de Buritaca 

Tres adolescentes resultaron gravemente heridos tras un incendio registrado en una vivienda del corregimiento de Buritaca, jurisdicción de Santa Marta, en un hecho ocurrido durante la tarde del martes y cuyas circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

En diálogo con Caracol Radio, Jefferson Eduardo Serna Caicedo, padre de Nicolás Andrés, de 13 años, y padrastro de Andrés Felipe Botina Gómez, de 14 años, relató que la emergencia ocurrió entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde del martes, mientras él y su esposa se encontraban trabajando.

“Cuando nos llamaron nos dijeron que la casa estaba incendiada. Cuando llegamos, los niños estaban quemados. Andrés Felipe, Nicolás e Ilan Camilo resultaron lesionados. Camilo y Andrés Felipe son los que más graves están”, expresó.

El tercer menor afectado es Ilan Camilo Barrientos, amigo de los dos adolescentes.

Según contó Serna Caicedo, los menores acababan de llegar del colegio y permanecían solos en la vivienda. Explicó que les había dejado el almuerzo y salió durante unos minutos para llevar al hijo menor de la familia a unos refuerzos escolares. “Fue cuestión de 15 o 20 minutos. Cuando regresé hacia la casa ya todo estaba prendido”, afirmó.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el incendio se habría originado mientras los menores manipulaban un líquido inflamable, al parecer gasolina. Sin embargo, esta hipótesis hace parte de las investigaciones y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer con exactitud cómo se produjo la emergencia.

Los tres adolescentes fueron atendidos inicialmente en el puesto de salud de Buritaca y posteriormente trasladados al Hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

El padre destacó la respuesta del personal médico y del hospital, asegurando que suspendieron otros procedimientos para priorizar la atención de los menores.

“Ellos hicieron todo lo posible. Los estabilizaron y en el hospital pararon las operaciones que tenían para atender primero a los niños”, manifestó.

De acuerdo con la información entregada por la familia, dos de los menores presentan quemaduras de alta gravedad. Uno sufrió lesiones en aproximadamente el 50 % de su cuerpo y otro en cerca del 70 %, con afectaciones en el rostro, la boca, las piernas, las manos y otras partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, Ilan Camilo Barrientos fue remitido a un centro asistencial especializado en Cartagena, mientras que Nicolás Andrés ya fue trasladado a Valledupar para continuar con su tratamiento.

Entre tanto, Andrés Felipe Botina Gómez permanece hospitalizado en Santa Marta, a la espera de la autorización de la EPS Emssanar para ser remitido a una unidad especializada en el manejo de pacientes pediátricos con quemaduras.

“Nos han dicho que hay una cama disponible, pero no nos han dado la remisión. Necesitamos que lo trasladen lo más pronto posible a una UCI especializada para menores”, sostuvo Serna Caicedo.

El padre también agradeció el acompañamiento brindado por la Alcaldía de Santa Marta, la Personería Distrital, el personal médico y los medios de comunicación durante la emergencia.

La tragedia también dejó pérdidas materiales para la familia, ya que el incendio consumió por completo la vivienda.

“Mi casa quedó en ruinas totalmente. Nosotros quedamos con la ropa que tenemos puesta, necesitamos ayuda, pero principalmente la atención de nuestros hijos”, indicó.

Ante la demora en el traslado de Andrés Felipe, los familiares anunciaron que, de no recibir una respuesta, realizarán un bloqueo sobre la Troncal del Caribe para exigir una solución.

Autoridades gestionan atención de los menores

Frente a esta situación, el secretario de Salud Distrital de Santa Marta, Jorge Lastra, aseguró que desde el momento en que se conoció la emergencia la administración distrital activó el acompañamiento a los menores y sus familias.

“Dos menores ya fueron trasladados y estamos haciendo la gestión para que la EPS Emssanar atienda el llamado y el urgente traslado del otro menor. Desde el momento en que conocimos los hechos hicimos acompañamiento psicosocial y hemos articulado las acciones necesarias para garantizar la atención de los niños”, afirmó el funcionario.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas del incendio que dejó gravemente heridos a los tres adolescentes en el corregimiento de Buritaca.