Operación del exfutbolista samario Carlos Vilarete fue un éxito

Santa Marta

Se conocen detalles sobre el estado de salud de Eduardo Emilio Vilarete, uno de los grandes referentes del balompié samario y recordado goleador de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y la Selección Colombia; familiares informaron que la intervención quirúrgica a la que fue sometido se realizó con éxito.

Vilarete fue sometido a la amputación de su pierna izquierda luego de que se le detectara un tumor. Noticia que generó el apoyo de grandes referentes del futbol profesional quienes enviaron sus mensajes de solidaridad.

Una de las visitas fue la del presidente de la FCF, Ramón Jesurun, junto al presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga. Durante la visita, los dirigentes compartieron palabras de aliento, manifestaron su total respaldo y transmitieron un mensaje de fortaleza al goleador samario.