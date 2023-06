Mujeres Embera fabrican toallas higiénicas ecológicas

Manizales

El uso de toallas higiénicas desechables es una práctica común incluso en las comunidades indígenas, sin embargo, en zonas donde no es frecuente el servicio de recolección de basuras o hay una cultura de manejo ambiental de los residuos, esto puede ser un problema que afecta directamente el medio ambiente.

Pensando en esto y también en la comunidad de las mujeres indígenas que han presentado una alta sensibilidad frente a la protección de la tierra, a través de la Asociación de Mujeres Ancestrales del territorio San Lorenzo, iniciaron un proceso de fabricación de sus propias toallas higiénicas, elaboradas con telas reutilizables que pueden durar hasta cinco años. Adriana Bueno, Representante Legal de la Asociación de Mujeres Custodias de Saberes Ancestrales del Territorio de San Lorenzo nos explica cómo estos productos ayudan a cuidar su entorno.

“Nosotras tenemos esta iniciativa de las toallas ecológicas hace unos cuatro años en el territorio porque es mucho el impacto que se está generando por el uso de estas toallas desechables, ya que en el territorio somos muchas mujeres que estamos generalmente y que no tenemos un servicio recolector de basura, por lo tanto las toallas van a los caminos ancestrales, a las fuentes hídricas, algunas las queman, otras las entierran, entonces vemos que cualquiera de estas opciones, son contaminantes”, destacó Adriana.

Este grupo de mujeres ha empezado en trabajos colectivos para a través de acciones como estas generar conciencia en el cuidado de su territorio y del entorno por lo que resaltan que “el impacto es muy grande, son toneladas de toallas que salen mensualmente, entonces hagamos también como un índice de cuántas son al mes por seis mil mujeres, cuántas son al año por estas mujeres y cuántas son alrededor de 40 años que es la vida fértil de la mujer. Entonces son muchas toallas” agregó Adriana Bueno, Representante Legal de la Asociación de Mujeres Custodias de Saberes Ancestrales del Territorio de San Lorenzo.

Paola Andrea Loaiza, secretaria de Medio ambiente de Caldas destaca cómo desde esa dependencia se unieron a esta labor entregándoles productos como telas, algodones y broches, esta iniciativa busca reducir el consumo de toallas higiénicas desechables, las cuales tardan hasta 500 años en degradarse.

“Nos estamos articulando con un grupo de mujeres indígenas, un grupo conformado por 45 mujeres cabeza de hogar, que tienen una experiencia bastante valiosa no solamente para las comunidades indígenas, sino para también para la población caldense como un referente de cuidado de la madre, tierra. Ellas también desde el conocimiento ancestral, desde el tema del proceso de raíces indígenas, han participado en este proceso con la consolidación de un programa de toallas ecológicas que reducen el término de contaminación que favorecen también a la Madre Tierra”.

Estas toallas higiénicas de tela se proyectan como una opción amigable con el medio ambiente, más asequibles y económicas así lo destacó Janeth María Tapasco, Asociación de Mujeres Custodias de Saberes Ancestrales del Territorio de San Lorenzo

“Las toallas no son desechables y además son muy benéficas para la salud y el cuerpo, también el equilibrio emocional de las mujeres, pues que están diseñadas por nosotras mismas con telas que son de larga durabilidad, son muy seguras. La idea es que este proceso de gestión menstrual no se vea tan marcado por las grandes multinacionales que no les importa afectar la salud de las mujeres y también de la madre naturaleza”

Desechar estas toallas higiénicas desechables suele contaminar mucho en especial en estas comunidades donde muchas veces se encuentran en los caminos o en las fuentes hídricas estos elementos.

Le puede interesar: Hospital de Caldas inauguró nueva Unidad de Cancerología por un valor de 28 mil millones

Le puede interesar: El servicio de agua se irá en algunas zonas aledañas a San Marcel, en Manizales