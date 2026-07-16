La estudiante herida con un arma de fuego en colegio de Bogotá permanece en atención médica

En medio de una jornada educativa en un colegio de la localidad de Kennedy, se presentó un grave incidente que dejó herida a una estudiante. La niña, de aproximadamente 15 años, fue herida con un arma de fuego que fue disparada por un compañero de la misma edad.

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó este hecho que se presentó en la mañana de este miércoles 15 de julio en el colegio Jhon F Kennedy, ubicado en la calle 38D sur con carrera 74.

Inmediatamente ocurrió este incidente, se activó la ruta de atención de la Secretaria de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia.

“La estudiante fue trasladada de inmediato a un hospital cercano en donde recibe atención médica y según los últimos reportes se encuentra fuera de peligro”, indicó la Secretaría.

Estado de salud de la menor

La menor fue llevada al Hospital de Kennedy, que era el más cercano al colegio. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en la pierna donde recibió el disparo.

Tras la cirugía, permanece bajo cuidado médico para su recuperación.

Menor armado era víctima de intimidaciones

De acuerdo con el coronel y comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jhon Fredy Zambrano, este hecho se presentó por una “mala manipulación del arma.

Además, precisó que, “al parecer lleva esta arma de fuego al centro educativo como medida de protección, según manifiesta el adolescente, ante algunas intimidaciones que se estaban presentando por parte de algunos compañeros”.

Caracol Radio conoció que el arma que fue utilizada por este estudiante pertenece a su abuelo que sería padre de un policía activo.