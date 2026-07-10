Empalme entre MinTransporte y Movilidad de Bogotá: se está buscando un espacio

Bogotá D.C

La recién posesionada secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz , confirmó que aún no ha conversado ni tenido un empalme con la ministra de Transporte del nuevo Gobierno Nacional, Elsa Noguera.

“Nuestra trabajo en equipo también será con la región y con el Gobierno Nacional. Estaremos buscando un espacio con la nueva ministra de Transporte que además en lo que hemos oído comparte la prioridad de una movilidad segura y eficiente”, aseguró.

Posible agenda de trabajo

Aunque todavía no se ha definido una reunión, Ortiz ha planteado una posible agenda de trabajo con temas que han priorizado desde el Distrito. Entre esos la seguridad vial.

“Diferentes medidas que se pueden tomar en el ámbito urbano para que eso reduzca las fatalidades y los siniestros en la ciudad , que es una las principales preocupaciones hoy. Los proyectos de infraestructura de transporte que están transformando la ciudad-región y que viene en los próximos. Sin duda debemos trabajar en equipo con el gobierno nacional”, señaló la secretaria.

Dentro de esos temas se encuentra la cofinanciación con el Gobierno Nacional de los nuevos buses de Transmilenio 100% eléctricos.

“En este gobierno de Carlos Fernando Galán ya aseguramos 811 nuevos buses eléctricos y superaremos los 2.300 buses eléctricos en operación en 2027 en diciembre. Queremos seguir trabajando con le gobierno nacional ”, indicó.

Además, el principal tema de conversación será el Metro de Bogotá , tanto la Segunda como la Tercera Línea de esta megaobra.

Se estima entonces que en los próximos días se pueda concertar un espacio entre el Distrito y el Ejecutivo para conversar sobre la movilidad de Bogotá.