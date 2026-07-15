Polémico Jaime Luis Lacouture no sería reelegido secretario general de la Cámara

El controvertido político guajiro Jaime Luis Lacouture tendría sus días contados como secretario general de la Cámara de Representantes. Las recientes movidas para definir mesas directivas del nuevo Congreso, que se instalará el próximo 20 de julio, cambiaron los planes de quien ha sido uno de los hombres más poderosos y cuestionados del Capitolio Nacional en los últimos años.

Lacouture ocupaba la silla de secretario desde el 2022 en representación del Partido Conservador y buscaba reelegirse por segunda vez, pero las conversaciones entre las distintas bancadas para repartir el poder del Legislativo han dado un giro inesperado que lo dejaría por fuera.

Entre otras polémicas, el saliente funcionario, ficha del controvertido senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, ha sido mencionado en el sonado caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y en un escándalo reciente en las elecciones legislativas, cuando su escolta fue capturado con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda de un candidato de ese mismo grupo político.

Las razones de su inminente salida

Los conservadores están a punto de quedarse con la Presidencia de la Cámara en el primer año, lo cual hace políticamente incompatible que mantengan la Secretaría. Ese apetecido cargo tiene un sueldo de rango de congresista y un poder significativo que va desde la recepción de documentos, proyectos de ley e interpretación de la Ley 5 de 1992 en las sesiones, hasta el trámite de las excusas médicas, en este caso, de los representantes.

Los compromisarios se están reuniendo en la semana previa al juramento de los nuevos congresistas para ultimar detalles y, conforme al más reciente encuentro, la prioridad de los godos será presidir la Cámara en el año 2026-2027 para impulsar la agenda legislativa del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Así las cosas, la Secretaría será entregada a los liberales.

En el caso del Senado, los conservadores ya anunciaron que respaldarán con sus 10 votos a Alfredo Deluque, candidato de De la Espriella, lo cual desarmaría por completo los planes del Centro Democrático de imponer la banda al mandatario electo.

Los compromisarios delegados por cada partido siguen dando la pelea para quedarse con alguna tajada de la torta, teniendo en cuenta que hay mucho en juego. Este es apenas el comienzo de esta interesante puja que marca, en gran parte, el futuro del Congreso para los próximos cuatro años.

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